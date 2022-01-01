Електрика подана до всіх областей України, – ОП
Сьогодні, 14:58
Станом на 14:50 електрика подана до всіх областей України.
Про це повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.
За його словами, перше що було заживлено – об’єкти критичної інфраструктури.
Станом на зараз поступово триває підключення до мережі побутових споживачів.
В регіонах вдалося розгорнути 4 000 «Пунктів незламності». Це спеціально облаштовані місця, де можна підзарядити телефони, зігрітися, випити теплих напоїв.
Енергетики, комунальники та рятувальники працюють 24/7.
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Про це повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.
За його словами, перше що було заживлено – об’єкти критичної інфраструктури.
Станом на зараз поступово триває підключення до мережі побутових споживачів.
В регіонах вдалося розгорнути 4 000 «Пунктів незламності». Це спеціально облаштовані місця, де можна підзарядити телефони, зігрітися, випити теплих напоїв.
Енергетики, комунальники та рятувальники працюють 24/7.
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Коментарі 1
до луцька якось не дійшла
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Сьогодні, 14:58
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