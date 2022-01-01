Електрика подана до всіх областей України, – ОП





Про це повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.



За його словами, перше що було заживлено – об’єкти критичної інфраструктури.



Станом на зараз поступово триває підключення до мережі побутових споживачів.



В регіонах вдалося розгорнути 4 000 «Пунктів незламності». Це спеціально облаштовані місця, де можна підзарядити телефони, зігрітися, випити теплих напоїв.



Енергетики, комунальники та рятувальники працюють 24/7.



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