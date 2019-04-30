На Волині народилася перша цього року трійня





Про це повідомила Ірина Горавська.



Троє хлопчиків народилося у породіллі з Луцька шляхом кесарського розтину.



Це перша вагітність в жінки. Зі слів Ірини Горавської, 24-річна мама почувається задовільно, діти потребують ретельного спостереження і нагляду лікарів.



Загалом в обласному перинатальному центрі за ніч народилося шестеро дітей. До 9:00 години ранку 24 листопада, коли до медзакладу відновили подачу електроенергії, світло та опалення в палатах забезпечували потужні дизель-генератори, – каже Ірина Горавська.



Дев'ятеро дітей народилися за останню добу в Луцькому клінічному пологовому будинку, двоє з яких з’явилося на світ завдяки кесарському розтину, – розповів директор медзакладу Сергій Сябрук.



З його слів, до 8:30 24 листопада

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинському обласному перинатальному центрі зранку, 24 листопада, народилася перша цього року трійня.Про це повідомила Суспільному гендиректорка медзакладуТроє хлопчиків народилося у породіллі з Луцька шляхом кесарського розтину.Це перша вагітність в жінки. Зі слів Ірини Горавської, 24-річна мама почувається задовільно, діти потребують ретельного спостереження і нагляду лікарів.Загалом в обласному перинатальному центрі за ніч народилося шестеро дітей. До 9:00 години ранку 24 листопада, коли до медзакладу відновили подачу електроенергії, світло та опалення в палатах забезпечували потужні дизель-генератори, – каже Ірина Горавська.Дев'ятеро дітей народилися за останню добу в Луцькому клінічному пологовому будинку, двоє з яких з’явилося на світ завдяки кесарському розтину, – розповів директор медзакладу Сергій Сябрук.З його слів, до 8:30 24 листопада медзаклад працював на генераторах . Завдяки цьому тепло, вода, світло було у всіх приміщеннях пологового будинку. Відновили електропостачання тут ближче до 9:00 ранку.

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