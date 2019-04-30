На Волині народилася перша цього року трійня

На Волині народилася перша цього року трійня
У Волинському обласному перинатальному центрі зранку, 24 листопада, народилася перша цього року трійня.

Про це повідомила Суспільному гендиректорка медзакладу Ірина Горавська.

Троє хлопчиків народилося у породіллі з Луцька шляхом кесарського розтину.

Це перша вагітність в жінки. Зі слів Ірини Горавської, 24-річна мама почувається задовільно, діти потребують ретельного спостереження і нагляду лікарів.

Загалом в обласному перинатальному центрі за ніч народилося шестеро дітей. До 9:00 години ранку 24 листопада, коли до медзакладу відновили подачу електроенергії, світло та опалення в палатах забезпечували потужні дизель-генератори, – каже Ірина Горавська.

Дев'ятеро дітей народилися за останню добу в Луцькому клінічному пологовому будинку, двоє з яких з’явилося на світ завдяки кесарському розтину, – розповів директор медзакладу Сергій Сябрук.

З його слів, до 8:30 24 листопада медзаклад працював на генераторах. Завдяки цьому тепло, вода, світло було у всіх приміщеннях пологового будинку. Відновили електропостачання тут ближче до 9:00 ранку.

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Теги: Волинь, трійня, народження
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