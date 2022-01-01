У Луцьку у магазинах «Сім23» можна зарядити телефони та купити гарячі напої. АДРЕСИ





Про це пише



Зокрема, це магазини за адресами у м. Луцьку:



- вулиця Винниченка, 51

- проспект Волі, 42

- вулиця Лесі Українки, 67

- проспект Василя Мойсея, 2

- вулиця Соборності, 26

- проспект Молоді, 4е

- вулиця Воїнів-Афганців

- вулиця Липинського, 7/139

- вулиця Кравчука, 48б

- вулиця Гордіюк, 2

- вулиця Зацепи, 4

- вулиця Федорова, 5

- вулиця Захарова, 7а

- вулиця Володимирська, 20

- вулиця Володимирська, 94

- вулиця Ковельська, 2

- вулиця Ковельська, 54



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