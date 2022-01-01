У Луцьку у магазинах «Сім23» можна зарядити телефони та купити гарячі напої. АДРЕСИ

У Луцьку у магазинах «Сім23» можна зарядити телефони та купити гарячі напої. АДРЕСИ
У Луцьку, попри відсутність світла, магазини мережі Сім23 продовжують працювати, оскільки мають власні генератори. Тому, лучани за потреби можуть прийти сюди, не лише за покупками, а й зарядити телефони та випити гарячих напоїв.

Про це пише ВСН.

Зокрема, це магазини за адресами у м. Луцьку:

- вулиця Винниченка, 51
- проспект Волі, 42
- вулиця Лесі Українки, 67
- проспект Василя Мойсея, 2
- вулиця Соборності, 26
- проспект Молоді, 4е
- вулиця Воїнів-Афганців
- вулиця Липинського, 7/139
- вулиця Кравчука, 48б
- вулиця Гордіюк, 2
- вулиця Зацепи, 4
- вулиця Федорова, 5
- вулиця Захарова, 7а
- вулиця Володимирська, 20
- вулиця Володимирська, 94
- вулиця Ковельська, 2
- вулиця Ковельська, 54

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Теги: Луцьк, Сім23, зарядити телефон
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