На звільненій території Херсонщини виявили дев'ять катівень

На звільненій території Херсонщини виявили дев'ять катівень
На території звільненої Херсонської області встановили 9 катівень. Також виявили 432 тіла цивільних людей, які були вбиті.

Про це в ефірі національного марафону "Єдині новини" заявив Генеральний прокурор України Андрій Костін, пише Суспільне.

У Херсонській області працює 12 спільних слідчих прокурорських груп. Прокурори створили координаційний штаб із документування та розслідування воєнних злочинів РФ для забезпечення ефективної взаємодії між всіма правоохоронними органами.

"Робота розпочалася, але залишається загроза через замінування великої кількості будівель, відчуваємо мінометні обстріли з боку агресора", - говорить Костін.

Нагадуємо, що співробітники прокуратури встановили місця катівень у чотирьох будівлях у Херсоні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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