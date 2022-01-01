Як на Волині працює поліція в умовах блекауту

Як на Волині працює поліція в умовах блекауту
Учора, 23 листопада, ми стикнулися з вимкненням електроенергії по всій території області. В цих умовах усі поліцейські підрозділи продовжують нести службу в посиленому варіанті, кожен з них забезпечений енергопостачанням за рахунок генераторів і перебуває на цілодобовому зв’язку.

Про це повідомив начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко.

На вулицях міст, селищ, сіл та на автошляхах кількість нарядів у цю добу було збільшено в два рази: усі вони негайно реагували на звернення і повідомлення від громадян.

За минулу добу кількість повідомлень про злочини і правопорушення не збільшилась, обстановка залишається спокійною та контрольованою.
Наголошую, що кожен поліцейський підрозділ може стати в разі необхідності пунктом обігріву та зв’язку для мешканців, як і «пункт незламності»: у будь-який час доби туди можна прийти, зігрітись, підзарядити гаджети, отримати зв’язок.

Якщо ситуація з освітленням на території певних населених пунктів не покращуватиметься, там і далі в темну пору доби буде вдвічі збільшена кількість нарядів поліції – задля забезпечення публічної безпеки та порядку й реагування на звернення громадян в повному обсязі.

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Теги: Волинь, поліція
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