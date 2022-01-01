У яких луцьких школах розгорнуть «пункти незламності». АДРЕСИ
Сьогодні, 16:20
В обласному центрі Волині на базі 10-ти навчальних закладів розгорнуть «пункти незламності».
Про це розповів голова ОВА Юрій Погуляйко.
Знайти їх можна за адресами:
- м. Луцьк, вул. Львівська, 28, Луцький ліцей №2;
- м. Луцьк, вул. Даргомижського, 5, Луцький ліцей №3;
- м. Луцьк, вул. Потапова, 30, ліцей №9;
- м. Луцьк, вул. Ветеранів, 5, ліцей №10;
- м. Луцьк, вул. Наливайка, 10б, ліцей №11;
- м. Луцьк, вул. Привокзальна, 5а, ліцей №15;
- м. Луцьк, проспект Відродження, 32, ліцей №22;
- м. Луцьк, вул. Кравчука, 30, ліцей №26;
- м. Луцьк, вул. Станіславського, 52а, ліцей №24;
- м. Луцьк, вул. Олеся Гончара, ліцей №27.
Пункти Незламності – це місце, куди можна прийти в разі тривалого відключення електроенергії (більше 24 години). Тут є тепло, вода, освітлення, інтернет, живлення для мобільних, місця для відпочинку, аптечки тощо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це розповів голова ОВА Юрій Погуляйко.
Знайти їх можна за адресами:
- м. Луцьк, вул. Львівська, 28, Луцький ліцей №2;
- м. Луцьк, вул. Даргомижського, 5, Луцький ліцей №3;
- м. Луцьк, вул. Потапова, 30, ліцей №9;
- м. Луцьк, вул. Ветеранів, 5, ліцей №10;
- м. Луцьк, вул. Наливайка, 10б, ліцей №11;
- м. Луцьк, вул. Привокзальна, 5а, ліцей №15;
- м. Луцьк, проспект Відродження, 32, ліцей №22;
- м. Луцьк, вул. Кравчука, 30, ліцей №26;
- м. Луцьк, вул. Станіславського, 52а, ліцей №24;
- м. Луцьк, вул. Олеся Гончара, ліцей №27.
Пункти Незламності – це місце, куди можна прийти в разі тривалого відключення електроенергії (більше 24 години). Тут є тепло, вода, освітлення, інтернет, живлення для мобільних, місця для відпочинку, аптечки тощо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
З полону повернули ще 50 воїнів: серед них – захисники «Азовсталі» та острова Зміїний
Сьогодні, 16:32
У яких луцьких школах розгорнуть «пункти незламності». АДРЕСИ
Сьогодні, 16:20
Як на Волині працює поліція в умовах блекауту
Сьогодні, 16:05
Оприлюднили адреси «пунктів незламності» на Волині. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 15:55
Медіа