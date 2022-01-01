Залишилося 6 дітей: Луцьк попрощався із загиблим Героєм Віктором Анченком

Залишилося 6 дітей: Луцьк попрощався із загиблим Героєм Віктором Анченком
У Луцьку попрощалися із 46-річним військовим Віктором Анченком. Загиблий був одружений, мав шестеро дітей, працював у сфері будівництва.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного.

Віктор Анченко загинув 13 листопада під час виконання бойового завдання, захищаючи територіальну цілісність України в районі населеного пункту Павлівка Донецької області.

"Воювати Віктор Анченко пішов добровольцем у березні 2022 року у військову частину на посаду стрільця-санітара", — каже сусідка загиблого Вікторія Приймачик.
Залишилося 6 дітей: Луцьк попрощався із загиблим Героєм Віктором Анченком

Чин похорону відбувся у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.
Залишилося 6 дітей: Луцьк попрощався із загиблим Героєм Віктором Анченком

Віктора Анченка поховали на алеї почесних поховань у селі Гаразджа.




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Теги: Анченко, Луцьк, похорон
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