Залишилося 6 дітей: Луцьк попрощався із загиблим Героєм Віктором Анченком

Віктором Анченком. Загиблий був одружений, мав шестеро дітей, працював у сфері будівництва.



Про це повідомляє кореспондент







"Воювати Віктор Анченко пішов добровольцем у березні 2022 року у військову частину на посаду стрільця-санітара", — каже сусідка загиблого Вікторія Приймачик.



Чин похорону відбувся у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.



Віктора Анченка поховали на алеї почесних поховань у селі Гаразджа.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку попрощалися із 46-річним військовим. Загиблий був одружений, мав шестеро дітей, працював у сфері будівництва.Про це повідомляє кореспондент Суспільного Віктор Анченко загинув 13 листопада під час виконання бойового завдання, захищаючи територіальну цілісність України в районі населеного пункту Павлівка Донецької області."Воювати Віктор Анченко пішов добровольцем у березні 2022 року у військову частину на посаду стрільця-санітара", — каже сусідка загиблогоЧин похорону відбувся у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.Віктора Анченка поховали на алеї почесних поховань у селі Гаразджа.

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