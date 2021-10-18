Стало відомо, коли лучани отримають тепло





Про це Ігор Поліщук.



За його словами, наразі проводять підготовчі процедури та запускають теплоносій в квартири лучан, що є абонентами цієї котельні.



Орієнтовний час надходження теплоносія в квартири - 20:00 - 21:00.



У будинках, де є ІТП для уникнення проблем з проходженням теплоносія, працівники ДКП «Луцьктепло» вручну буде налагоджувати обладнання для безперешкодного проходження теплоносія.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку котельня на вул. Карбишева заживлена.Про це повідомив мер ЛуцькаЗа його словами, наразі проводять підготовчі процедури та запускають теплоносій в квартири лучан, що є абонентами цієї котельні.Орієнтовний час надходження теплоносія в квартири - 20:00 - 21:00.У будинках, де є ІТП для уникнення проблем з проходженням теплоносія, працівники ДКП «Луцьктепло» вручну буде налагоджувати обладнання для безперешкодного проходження теплоносія.

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