Близько 10-15 тисяч білорусів готові взяти участь у війні проти України, – Генштаб

Близько 10-15 тисяч білорусів готові взяти участь у війні проти України, – Генштаб
Близько 10-15 тисяч силовиків Білорусі готові взяти участь у так званій "спецоперації" РФ. Взяти участь у війні проти України їх мотивує грошове забезпечення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

"Близько 10-15 тисяч особового складу силових структур Республіки Білорусь готові взяти участь у "спеціальній військовій операції" РФ. Насамперед через привабливість високого грошового забезпечення", - заявив Громов.

Нагадаємо, раніше Громов також розповів, що готовність військ Білорусі самостійно вторгнутися в Україну оцінюється як низька.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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