Близько 10-15 тисяч білорусів готові взяти участь у війні проти України, – Генштаб





Про це повідомляє Олексія Громова під час брифінгу.



"Близько 10-15 тисяч особового складу силових структур Республіки Білорусь готові взяти участь у "спеціальній військовій операції" РФ. Насамперед через привабливість високого грошового забезпечення", - заявив Громов.



Нагадаємо, раніше Громов також розповів, що готовність військ Білорусі самостійно вторгнутися в Україну оцінюється як низька.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Близько 10-15 тисяч силовиків Білорусі готові взяти участь у так званій "спецоперації" РФ. Взяти участь у війні проти України їх мотивує грошове забезпечення.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУпід час брифінгу."Близько 10-15 тисяч особового складу силових структур Республіки Білорусь готові взяти участь у "спеціальній військовій операції" РФ. Насамперед через привабливість високого грошового забезпечення", - заявив Громов.Нагадаємо, раніше Громов також розповів, що готовність військ Білорусі самостійно вторгнутися в Україну оцінюється як низька.

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