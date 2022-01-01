Яка ситуація з електропостачанням на Волині станом на 17:00
Сьогодні, 17:15
Станом на 17:00 24 листопада у Волинській області заживлено 28% споживачів області, у тому числі усі об‘єкти критичної інфраструктури. Наразі дефіцит потужності на Волині складає 65% необхідного обсягу.
Про це повідомили у пресслужбі «Волиньобленерго».
Значна частка доведеної потужності на область припадає на об‘єкти критичної інфраструктури, решта - на інших споживачів.
Ураховуючи вищезазначене, подача напруги усім споживачам області здійснюється за технічної моживості погодинно та почергово, заявляють в обленерго.
Ситуація динамічна, у разі зменшення дефіциту потужності в об‘єднаній енергосистемі напруга для споживачів буде подаватись на довший період часу.
"За попередньою інформацією Міністерства енергетики зменшення дефіциту електроенергії в ОЕС України для можливості заживлення споживачів очікуємо вже до кінця доби", - йдеться в описі.
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Про це повідомили у пресслужбі «Волиньобленерго».
Значна частка доведеної потужності на область припадає на об‘єкти критичної інфраструктури, решта - на інших споживачів.
Ураховуючи вищезазначене, подача напруги усім споживачам області здійснюється за технічної моживості погодинно та почергово, заявляють в обленерго.
Ситуація динамічна, у разі зменшення дефіциту потужності в об‘єднаній енергосистемі напруга для споживачів буде подаватись на довший період часу.
"За попередньою інформацією Міністерства енергетики зменшення дефіциту електроенергії в ОЕС України для можливості заживлення споживачів очікуємо вже до кінця доби", - йдеться в описі.
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Коментарі 1
Брехня будинки на київській як світились ще вчора так світяться і зараз а балка як була в пітьмі так світло ніхто і не вмикав... тому розповіді про розподілення енергії БРЕХННЯ
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