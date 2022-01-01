Окупанти за день обстріляли Херсон 17 разів: є загиблий та поранений

Окупанти за день обстріляли Херсон 17 разів: є загиблий та поранений
Внаслідок обстрілів вранці пошкоджено кілька багатоквартирних та приватних будинків, а також дитячий садок, у якому розташовано "Пункт незламності".

Про це заявила керівник Херсонської ГВА Галина Лугова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її відеозвернення.

Станом на 15:00 24 листопада по місту сьогодні здійснено 17 обстрілів, внаслідок яких одна людина загинула та одна поранена.

"З 20 листопада по 24 листопада скоєно 62 прильоти. Загинуло вісьмох людей, ще четверо поранено. Сьогодні вранці обстрілами пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, виникла пожежа в гаражі. В обід повторно окупанти обстріляли місто, потрапляння до двоповерхового багатоквартирного будинку, а також ряд приватних будинків", - зазначила Лугова.

Нагадаємо, вчора російські війська також обстріляли Херсон. Внаслідок атаки одна людина загинула.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Відстоюємо своє». Історії волинських телевізійників, які служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Окупанти за день обстріляли Херсон 17 разів: є загиблий та поранений
Сьогодні, 17:50
Близько 10-15 тисяч білорусів готові взяти участь у війні проти України, – Генштаб
Сьогодні, 17:30
Яка ситуація з електропостачанням на Волині станом на 17:00
Сьогодні, 17:15
Стало відомо, коли лучани отримають тепло
Сьогодні, 17:09
Залишилося 6 дітей: Луцьк попрощався із загиблим Героєм Віктором Анченком
Сьогодні, 17:00
Схожі новини
Близько 10-15 тисяч білорусів готові взяти участь у війні проти України, – Генштаб Близько 10-15 тисяч білорусів готові взяти участь у війні проти України, – Генштаб
Сьогодні, 17:30
З полону повернули ще 50 воїнів: серед них – захисники «Азовсталі» та острова Зміїний З полону повернули ще 50 воїнів: серед них – захисники «Азовсталі» та острова Зміїний
Сьогодні, 16:32
На звільненій території Херсонщини виявили дев'ять катівень На звільненій території Херсонщини виявили дев'ять катівень
Сьогодні, 15:25
Генштаб оцінив готовність військ Білорусі самостійно вторгнутися в Україну Генштаб оцінив готовність військ Білорусі самостійно вторгнутися в Україну
Сьогодні, 14:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Окупанти за день обстріляли Херсон 17 разів: є загиблий та поранений
Сьогодні, 17:50
 0
Близько 10-15 тисяч білорусів готові взяти участь у війні проти України, – Генштаб
Сьогодні, 17:30
 0
Яка ситуація з електропостачанням на Волині станом на 17:00
Сьогодні, 17:15
 0
Стало відомо, коли лучани отримають тепло
Сьогодні, 17:09
 0
Залишилося 6 дітей: Луцьк попрощався із загиблим Героєм Віктором Анченком
Сьогодні, 17:00
 0
Медіа
відео
1/8