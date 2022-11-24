Європарламент визнав Лукашенка співучасником Росії у війні проти України, – Резолюція
Сьогодні, 18:01
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко бере участь у російській агресії проти України і має постати перед міжнародним трибуналом.
Відповідну резолюцію 24 листопада ухвалив Європейський парламент, пише LB.ua.
Зазначається, що на пленарному засіданні у Страсбурзі рішення ухвалили більшістю голосів.
"Лукашенко та пов'язані з ним особи однаково відповідальні за військові злочини в Україні і мають бути притягнуті до відповідальності перед міжнародним трибуналом та Міжнародним кримінальним судом", – сказано у резолюції.
Євродепутати також засудили порушення прав людини у Білорусі і закликали звільнити політв'язнів, насамперед керівника правозахисного центру "Вясна" Алеся Біляцького перед церемонією вручення Нобелівської премії миру.
Загалом у резолюції перелічили імена понад 50 політичних в'язнів.
Європейський парламент висловив свою підтримку полку імені Калиновського та іншим білоруським добровольцям, які підтримують Україну і захищають її від російської агресії.
Зазначається, що Білорусь повинна бути визнана окупованою або де-факто окупованою територією. Євродепутати також закликали до негайного виведення російських військ з Білорусі та України.
Нагадаємо, що близько 10-15 тисяч силовиків Білорусі готові взяти участь у так званій "спецоперації" РФ. Взяти участь у війні проти України їх мотивує грошове забезпечення.
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Відповідну резолюцію 24 листопада ухвалив Європейський парламент, пише LB.ua.
Зазначається, що на пленарному засіданні у Страсбурзі рішення ухвалили більшістю голосів.
"Лукашенко та пов'язані з ним особи однаково відповідальні за військові злочини в Україні і мають бути притягнуті до відповідальності перед міжнародним трибуналом та Міжнародним кримінальним судом", – сказано у резолюції.
Євродепутати також засудили порушення прав людини у Білорусі і закликали звільнити політв'язнів, насамперед керівника правозахисного центру "Вясна" Алеся Біляцького перед церемонією вручення Нобелівської премії миру.
Загалом у резолюції перелічили імена понад 50 політичних в'язнів.
Європейський парламент висловив свою підтримку полку імені Калиновського та іншим білоруським добровольцям, які підтримують Україну і захищають її від російської агресії.
Зазначається, що Білорусь повинна бути визнана окупованою або де-факто окупованою територією. Євродепутати також закликали до негайного виведення російських військ з Білорусі та України.
Нагадаємо, що близько 10-15 тисяч силовиків Білорусі готові взяти участь у так званій "спецоперації" РФ. Взяти участь у війні проти України їх мотивує грошове забезпечення.
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