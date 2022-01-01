Як луцький бізнес адаптувався до відсутності електрики
Сьогодні, 18:38
У Луцьку відкритися зранку в четвер, 24 листопада, змогли не всі магазини, адже ще з вечора минулого дня місто залишилося знеструмленим. Одні під'єдналися до власних генераторів, інші відкрилися, освітлюючи приміщення лампами і ліхтариками, а деякі і зовсім не відчинилися.
Видання ВСН вирішило пройтися центром Луцька і подивитися, як працюють заклади торгівлі в момент блекауту.
«Ми повісили табличку з написом «Відкрито», щоб люди бачили і заходили, тому що дуже темне приміщення, яке не видно здалеку. Мають незабаром привести кільцеву лампу і повербанки, щоб забезпечити освітленні і звернути увагу клієнтів.
Так само є ліхтарики, проте стараємося їх не розряджати, адже не знаємо, коли буде відновлене електропостачання. Намагаємося, працюємо…», - розповідають продавці у магазині одягу «Famo».
У магазині електроніки «Комп'ютерний Всесвіт» кажуть, що під‘єднали USB-лампи для освітлення, а самі клієнти можуть розрахуватися, і картою через спеціальну форму, і готівкою.
У іншому магазині електроніки - «iHouse» - розповіли, що працюють з допомогою генераторів, а людям за потреби підзаряджають
«Купили генератор, акамуляторну станцію – такий сучасний пристрій, який видає досить малий «вольтаж», але якого вистачає на довгий проміжок часу, щоб освітити і зарядити телефон. Це дуже зручна річ, але дуже дорога.
Освітлюємо лампами, якими роблять селфі, закупляємо повербанки. На них ажіотаж, ціна в закупці теж на них росте, але що маємо, те маємо, ціни на них не «лупимо», але змушені піднімати. Багато людей до нас приходять заряджатися», - ділиться з нами власник Тарас.
Натомість власниця квіткової крамниці Наталія розповідає: працюють лише поки надворі світло.
«Ми працюємо лише у світловий день, до 16-ї, зважаючи на те, що квіти довго так стояти не можуть і псуються. Добре, що зараз холодно і вона можуть гарно зберігатися і не втрачати своєї якості і краси. Ми трішки робимо знижку і працюємо, дівчатам потрібно на роботу ходити, а клієнтам – квіти», - розповідає нам .
В аптеці «Подорожник» фармацевти підкреслили, що намагаються працювати і продовжувати надавати допомогу людям.
«Ми маємо надавати допомогу, адже, наприклад, є люди, які приходять по ліки від тиску, які їм потрібно випити вже в цей момент. Адаптуємося до цього: намагаємося освічувати приміщення, виписуємо товарні чеки, які закупили. Нас забезпечили ліхтариками, також дозволили працювати у верхньому одязі, щоб не мерзли», - кажуть в аптеці.
Луцький бізнес продовжив обслуготувати клієнтів і надавати послуги під час відсутності електроенергії по всьому місту. Десь працюють генератори, а десь - видніється світло ліхтарів, але в обох випадках - робота не зупиняється і в такий час.
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Видання ВСН вирішило пройтися центром Луцька і подивитися, як працюють заклади торгівлі в момент блекауту.
«Ми повісили табличку з написом «Відкрито», щоб люди бачили і заходили, тому що дуже темне приміщення, яке не видно здалеку. Мають незабаром привести кільцеву лампу і повербанки, щоб забезпечити освітленні і звернути увагу клієнтів.
Так само є ліхтарики, проте стараємося їх не розряджати, адже не знаємо, коли буде відновлене електропостачання. Намагаємося, працюємо…», - розповідають продавці у магазині одягу «Famo».
У магазині електроніки «Комп'ютерний Всесвіт» кажуть, що під‘єднали USB-лампи для освітлення, а самі клієнти можуть розрахуватися, і картою через спеціальну форму, і готівкою.
У іншому магазині електроніки - «iHouse» - розповіли, що працюють з допомогою генераторів, а людям за потреби підзаряджають
«Купили генератор, акамуляторну станцію – такий сучасний пристрій, який видає досить малий «вольтаж», але якого вистачає на довгий проміжок часу, щоб освітити і зарядити телефон. Це дуже зручна річ, але дуже дорога.
Освітлюємо лампами, якими роблять селфі, закупляємо повербанки. На них ажіотаж, ціна в закупці теж на них росте, але що маємо, те маємо, ціни на них не «лупимо», але змушені піднімати. Багато людей до нас приходять заряджатися», - ділиться з нами власник Тарас.
Натомість власниця квіткової крамниці Наталія розповідає: працюють лише поки надворі світло.
«Ми працюємо лише у світловий день, до 16-ї, зважаючи на те, що квіти довго так стояти не можуть і псуються. Добре, що зараз холодно і вона можуть гарно зберігатися і не втрачати своєї якості і краси. Ми трішки робимо знижку і працюємо, дівчатам потрібно на роботу ходити, а клієнтам – квіти», - розповідає нам .
В аптеці «Подорожник» фармацевти підкреслили, що намагаються працювати і продовжувати надавати допомогу людям.
«Ми маємо надавати допомогу, адже, наприклад, є люди, які приходять по ліки від тиску, які їм потрібно випити вже в цей момент. Адаптуємося до цього: намагаємося освічувати приміщення, виписуємо товарні чеки, які закупили. Нас забезпечили ліхтариками, також дозволили працювати у верхньому одязі, щоб не мерзли», - кажуть в аптеці.
Луцький бізнес продовжив обслуготувати клієнтів і надавати послуги під час відсутності електроенергії по всьому місту. Десь працюють генератори, а десь - видніється світло ліхтарів, але в обох випадках - робота не зупиняється і в такий час.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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