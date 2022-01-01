У Луцьку відключатимуть воду: оприлюднили графік на найближчу добу





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З метою стабілізації водопостачання та поповнення мінімальних запасів води заплановано наступний регламент подачі води із 24 по 25 листопада:



Дубнівська насосна станція (правобережжя по Стиру), робота на 2.5 атм. – водопостачання призупинять з 22:00 до 6:00.



Гнідавська насосна станція (район ЛПЗ, Львівська), робота на 3.0 атм. – водопостачання призупинять з 23:00 до 6:00.



Омелянівська насосна станція (напрямок Володимира) – робота у штатному режимі за наявності напруги.



Лучан просять раціонально використовувати воду через недостатній тиск.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку оприлюднили графік водопостачання на найближчу добу із 24 по 25 листопада.Про повідомили на сторінці підприємства Evoda.З метою стабілізації водопостачання та поповнення мінімальних запасів води заплановано наступний регламент подачі води із 24 по 25 листопада:(правобережжя по Стиру), робота на 2.5 атм. – водопостачання призупинять з 22:00 до 6:00.(район ЛПЗ, Львівська), робота на 3.0 атм. – водопостачання призупинять з 23:00 до 6:00.(напрямок Володимира) – робота у штатному режимі за наявності напруги.Лучан просять раціонально використовувати воду через недостатній тиск.

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