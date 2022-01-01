У Луцьку відключатимуть воду: оприлюднили графік на найближчу добу

У Луцьку відключатимуть воду: оприлюднили графік на найближчу добу
У Луцьку оприлюднили графік водопостачання на найближчу добу із 24 по 25 листопада.

Про повідомили на сторінці підприємства Evoda.

З метою стабілізації водопостачання та поповнення мінімальних запасів води заплановано наступний регламент подачі води із 24 по 25 листопада:

Дубнівська насосна станція (правобережжя по Стиру), робота на 2.5 атм. – водопостачання призупинять з 22:00 до 6:00.

Гнідавська насосна станція (район ЛПЗ, Львівська), робота на 3.0 атм. – водопостачання призупинять з 23:00 до 6:00.

Омелянівська насосна станція (напрямок Володимира) – робота у штатному режимі за наявності напруги.

Лучан просять раціонально використовувати воду через недостатній тиск.

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Теги: Луцьк, водопостачання
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