У Луцьку відключатимуть воду: оприлюднили графік на найближчу добу
Сьогодні, 19:00
У Луцьку оприлюднили графік водопостачання на найближчу добу із 24 по 25 листопада.
Про повідомили на сторінці підприємства Evoda.
З метою стабілізації водопостачання та поповнення мінімальних запасів води заплановано наступний регламент подачі води із 24 по 25 листопада:
Дубнівська насосна станція (правобережжя по Стиру), робота на 2.5 атм. – водопостачання призупинять з 22:00 до 6:00.
Гнідавська насосна станція (район ЛПЗ, Львівська), робота на 3.0 атм. – водопостачання призупинять з 23:00 до 6:00.
Омелянівська насосна станція (напрямок Володимира) – робота у штатному режимі за наявності напруги.
Лучан просять раціонально використовувати воду через недостатній тиск.
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Про повідомили на сторінці підприємства Evoda.
З метою стабілізації водопостачання та поповнення мінімальних запасів води заплановано наступний регламент подачі води із 24 по 25 листопада:
Дубнівська насосна станція (правобережжя по Стиру), робота на 2.5 атм. – водопостачання призупинять з 22:00 до 6:00.
Гнідавська насосна станція (район ЛПЗ, Львівська), робота на 3.0 атм. – водопостачання призупинять з 23:00 до 6:00.
Омелянівська насосна станція (напрямок Володимира) – робота у штатному режимі за наявності напруги.
Лучан просять раціонально використовувати воду через недостатній тиск.
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