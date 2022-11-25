Погода у Луцьку на завтра, 25 листопада





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Температура повітря в обласному центрі підніметься від 2° морозу до мінус 1°.



Народний прогноз погоди: 25 листопада вшановується пам’ять святителя Івана Милостивого, патріарха Олександрійського. На Івана зазвичай буває сніг. Якщо дощ на Івана Милостивого, то, знову ж таки, відлига буде до Введення (4 грудня). У давнину пророблювали такий ритуал: у сніг, який щойно випав, вставляли соломинку, якщо вона провалиться, значить, сніг зійде, якщо не провалиться –залишиться на землі. Якщо сніг цього дня випадав, то вважалося, що зима довго з місця не рушить і весна буде пізньою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У п'ятницю, 25 листопада, у Луцьку хмарна погода протримається увесь день, однак опадів – не передбачають.Про це інформує Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі підніметься від 2° морозу до мінус 1°.25 листопада вшановується пам’ять святителя Івана Милостивого, патріарха Олександрійського. На Івана зазвичай буває сніг. Якщо дощ на Івана Милостивого, то, знову ж таки, відлига буде до Введення (4 грудня). У давнину пророблювали такий ритуал: у сніг, який щойно випав, вставляли соломинку, якщо вона провалиться, значить, сніг зійде, якщо не провалиться –залишиться на землі. Якщо сніг цього дня випадав, то вважалося, що зима довго з місця не рушить і весна буде пізньою.

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