Погода у Луцьку на завтра, 25 листопада
Сьогодні, 20:00
У п'ятницю, 25 листопада, у Луцьку хмарна погода протримається увесь день, однак опадів – не передбачають.
Про це інформує Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі підніметься від 2° морозу до мінус 1°.
Народний прогноз погоди: 25 листопада вшановується пам’ять святителя Івана Милостивого, патріарха Олександрійського. На Івана зазвичай буває сніг. Якщо дощ на Івана Милостивого, то, знову ж таки, відлига буде до Введення (4 грудня). У давнину пророблювали такий ритуал: у сніг, який щойно випав, вставляли соломинку, якщо вона провалиться, значить, сніг зійде, якщо не провалиться –залишиться на землі. Якщо сніг цього дня випадав, то вважалося, що зима довго з місця не рушить і весна буде пізньою.
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Про це інформує Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі підніметься від 2° морозу до мінус 1°.
Народний прогноз погоди: 25 листопада вшановується пам’ять святителя Івана Милостивого, патріарха Олександрійського. На Івана зазвичай буває сніг. Якщо дощ на Івана Милостивого, то, знову ж таки, відлига буде до Введення (4 грудня). У давнину пророблювали такий ритуал: у сніг, який щойно випав, вставляли соломинку, якщо вона провалиться, значить, сніг зійде, якщо не провалиться –залишиться на землі. Якщо сніг цього дня випадав, то вважалося, що зима довго з місця не рушить і весна буде пізньою.
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