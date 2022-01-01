Росія готує війська до загострення на кордоні, – Громов





Про це повідомляє Олексія Громова під час брифінгу.



"Противник поширює інформацію та готує свої війська до так званого можливого "загострення обстановки" на російсько-українському кордоні з 23 по 28 листопада. При цьому, ним очікується, що "НАТО та Україна зажадають захопити кордони миролюбивої Білорусі та Росії", - розповів Громов.



Він звернув увагу, що це нагадує сценарії вже проведених у білорусами навчань у вересні поточного року.



"На тлі цього російські війська у Білгородській області мають встановити мінно-вибухове загородження, щоб не допустити так звані "українські ДРГ". Враховуючи це, можуть бути російські провокації на кордоні", - додав Громов.



Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія готує свої війська до так званого "загострення" на російсько-українському кордоні. Ворог поширює інформацію, що це нібито станеться в період з 23 до 28 листопада.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУпід час брифінгу."Противник поширює інформацію та готує свої війська до так званого можливого "загострення обстановки" на російсько-українському кордоні з 23 по 28 листопада. При цьому, ним очікується, що "НАТО та Україна зажадають захопити кордони миролюбивої Білорусі та Росії", - розповів Громов.Він звернув увагу, що це нагадує сценарії вже проведених у білорусами навчань у вересні поточного року."На тлі цього російські війська у Білгородській області мають встановити мінно-вибухове загородження, щоб не допустити так звані "українські ДРГ". Враховуючи це, можуть бути російські провокації на кордоні", - додав Громов.Нагадаємо, сьогодні, 24 листопада, ЗСУ звернулися до білорусів з попередженням : російські спецслужби готують провокації на об'єктах критичної інфраструктури Білорусі.

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