Робота шкіл, лікарень та відновлення електропостачання на Волині: підсумки від голови ОВА

Голова Волинської ОВАповідомив про ситуацію в області щодо відновлення електропостачання та роботу об’єктів критичної інфраструктури та закладів освіти.Про це очільник ОВА написав на своєму телеграм-каналі.За словами Юрія Погуляйка, станом на 19:40 в області підключення споживачів до електропостачання залишається на дуже низькому рівні.Волинська область все ще чекає на підключення до об'єднаної електромережі України.Наразі потужностей, щоб забезпечити світлом населення не вистачає, тому електроенергію подають на об‘єкти критичної інфраструктури та частині споживачів поблизу. Тим не менш, енергетики намагаються почергово вмикати електроенергію для населення там, де це можливо.В продовжують розгортати Пункти Незламності. Кількість таких пунктів буде збільшуватись щодня. Вже сьогодні волиняни можуть скористатись послугами мобільних пунктів ДСНС у містах. Крім того, державні підрозділи «101» також працюють як Пункти Незламності.Кожен може прийти у найближчий поліцейський підрозділ. Тут у будь-який час можна зігрітись, підзарядити гаджети, отримати зв'язок.Через відсутність електрики, сьогодні у школах Волині навчальний процес відбувався у змішаному форматі. Викладацький склад перебував у навчальних закладах, забезпечуючи прийом дітей, які прийшли у школи. Учні, які залишились вдома, отримали самостійне завдання.Від завтра, з огляду на ситуацію, усім загальноосвітнім закладам Волинської області рекомендовано самостійно визначити свій формат роботи. Дізнатись рішення про формат навчання свого освітнього закладу волиняни можуть у класних керівників.Усі лікарні працюють в штатному режимі, їх роботу упродовж дня забезпечували альтернативні засоби живлення. До слова, обласну клінічну лікарню вдалось заживити від мережі лише під вечір. Триває відновлення електропостачання усіх важливих об’єктів критичної інфраструктури. Зокрема, аби забезпечити волинян теплом та водою.«Понад добу відсутня електрика у більшості споживачів нашої області. Розумію, що складно. Але складно усім - і тим, хто чекає на електроенергію, і тим, хто відновлює її подачу, і тим, хто, працює в таких умовах попри все», - підсумував голова ОВА Юрій Погуляйко.