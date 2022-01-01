Де у Луцьку і на Волині банки працюватимуть навіть без світла. СПИСОК

Національний банк разом із банками впроваджують план заходів для забезпечення безперервності роботи банківської системи за умов тривалої відсутності електропостачання.Про це йдеться на офіційному сайті Нацбанку.Останнім часом через руйнування енергетичної інфраструктури країни внаслідок ракетних ударів ворога значно збільшились як ризики тимчасових перебоїв в обслуговуванні клієнтів у банківських відділеннях через планові та аварійні відключення електроенергії, так і загроза повної неможливості банків працювати внаслідок тривалої відсутності електропостачання (блекауту).З метою мінімізації ризиків тимчасових перебоїв в обслуговуванні клієнтів у банківських відділеннях через планові та аварійні відключення електроенергії, загрози повної неможливості банків працювати внаслідок тривалої відсутності електропостачання Національний банк разом із системно важливими банками впроваджують план заходів для забезпечення безперервності роботи банківської системи на випадок тривалої відсутності електропостачання.Системно важливими банками визначено перелік 760 чергових відділень, розташованих у Києві та у 275 населених пунктах 22 областей, які надаватимуть клієнтам фінансові послуги навіть в умовах тривалої відсутності енергопостачання.Чергові відділення вже забезпечуються усім необхідним обладнанням та каналами зв’язку для безперервної роботи за відсутності електрики.Відтак, у населених пунктах Волині працюватимуть відділення банків у таких містах:«А-Банк» – проспект Волi, 14;«Альфа банк» – вул. Шопена, 22а;«Альфа банк» – вул. Окружна, 37;«Кредобанк» – вул. Лесі Українки, 28а;«Ощадбанк» – вул. Богдана Хмельницького, 3а;«Ощадбанк» – вул. Червоного Хреста, 8;«Приватбанк» – проспект Відродження, 1;«Приватбанк» – вул. Володимирська, 20;«Приватбанк» – вул. Степана Бандери, 16;«ПУМБ» – пр. Волі, 41;«Райффайзен» – просп. Перемоги, 15;«Таскомбанк» – пр. Волі, 17;«Укргазбанк» – вул. Шопена, 1;«Укрексімбанк» – вул. Богдана Хмельницького, 5;«Південний» – пр-т Волі, буд. 21.«Ощадбанк» – вул. Смирнова, 4;«Приватбанк» – вул. Шевченка, 2-Б;«Укргазбанк» – вул. Олени Пчілки, 7.«Ощадбанк» –, вул. Небесної Сотні, буд. 5.«Ощадбанк» –, вул. Шевченка, буд. 46а.«Ощадбанк» –, вул. Ковельська, буд.24.«Ощадбанк» –, вул. Паркова,10.«Ощадбанк» –, вул. Незалежності , буд.13.«Ощадбанк» –, вул. 100-річчя Маневич, буд. 24.«Ощадбанк» –, проспект Перемоги, 1а.«Приватбанк» –, вул. Дружби, 15.«Ощадбанк» –, вул. Грушевського, буд.17а.«Ощадбанк» –, вул. Каштанова , буд.16.Крім цього, тепер у банкоматах «Ощаду» можна зняти готівку без комісії для карток всіх банків.