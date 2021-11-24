Як у Луцьку під час блекауту працювали школи та садочки. ВІДЕО
24 листопад, 22:58
Школи та дитячі садочки Луцької громади 24 листопада працювали у штатному режимі. Для учнів відвідування шкіл цього дня було необов'язковим через ситуацію з електропостачанням.
Про це розповів Суспільному очільник профільного департаменту міськради Віталій Бондар.
Попри це у деяких навчальних і виховних закладах немає тепла і гарячої води через знеструмлення 23 листопада, – повідомив речник "Луцьктепла" Антон Безносиков. Зі слів Віталя Бондаря, навчальні заклади відкриті, освітяни перебувають на робочих місцях.
Суспільне дізналося, як цього дня відбувався освітній і виховний процеси в обласному центрі Волині.
У луцькому ліцеї № 3 була відсутня електрика та опалення, температура у приміщенні становила 16 градусів тепла. На навчання цього дня прийшли 350 учнів із 1 078 дітей. Директор закладу Віктор Савчук зазначив: під час блекауту ліцей працюватиме у звичному режимі.
"Якщо в клас прийшло вісім учнів, то я працюю з вісьмома учнями. Тобто, як що батьки направили до нас дітей, ми повинні забезпечити навчальний процес. Якщо брати в цілому школу, то дітей порівняно небагато. Третина прийшла", – говорить керівник школи.
Зі слів вчительки української мови та літератури Марини Сильмахи, на навчання 24 листопада прийшли лише двоє дітей. Каже: цього дня було заплановано шість уроків.
У дошкільний навчальний заклад № 5 батьки привели 29 дітей, температура в приміщеннях сягає позначки 19 градусів тепла, – зазначила вихователька-методистка Наталія Киця.
"Дітей приймаємо. Ми забезпечили дітей сніданком та теплим обідом. Були заняття і музичні, і фізкультура. Нехай в групі кілька діток, але від цього не залежала якість надання освітніх послуг", – додала вихователька.
У тих районах Волині, де відновили електропостачання, навчальні заклади працювали. Через відсутність зв’язку інформація про кількість таких шкіл та садочків невідома, – сказала начальниця обласного управління освіти і науки Людмила Плахотна.
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Про це розповів Суспільному очільник профільного департаменту міськради Віталій Бондар.
Попри це у деяких навчальних і виховних закладах немає тепла і гарячої води через знеструмлення 23 листопада, – повідомив речник "Луцьктепла" Антон Безносиков. Зі слів Віталя Бондаря, навчальні заклади відкриті, освітяни перебувають на робочих місцях.
Суспільне дізналося, як цього дня відбувався освітній і виховний процеси в обласному центрі Волині.
У луцькому ліцеї № 3 була відсутня електрика та опалення, температура у приміщенні становила 16 градусів тепла. На навчання цього дня прийшли 350 учнів із 1 078 дітей. Директор закладу Віктор Савчук зазначив: під час блекауту ліцей працюватиме у звичному режимі.
"Якщо в клас прийшло вісім учнів, то я працюю з вісьмома учнями. Тобто, як що батьки направили до нас дітей, ми повинні забезпечити навчальний процес. Якщо брати в цілому школу, то дітей порівняно небагато. Третина прийшла", – говорить керівник школи.
Зі слів вчительки української мови та літератури Марини Сильмахи, на навчання 24 листопада прийшли лише двоє дітей. Каже: цього дня було заплановано шість уроків.
У дошкільний навчальний заклад № 5 батьки привели 29 дітей, температура в приміщеннях сягає позначки 19 градусів тепла, – зазначила вихователька-методистка Наталія Киця.
"Дітей приймаємо. Ми забезпечили дітей сніданком та теплим обідом. Були заняття і музичні, і фізкультура. Нехай в групі кілька діток, але від цього не залежала якість надання освітніх послуг", – додала вихователька.
У тих районах Волині, де відновили електропостачання, навчальні заклади працювали. Через відсутність зв’язку інформація про кількість таких шкіл та садочків невідома, – сказала начальниця обласного управління освіти і науки Людмила Плахотна.
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