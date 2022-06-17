На Волині народилася перша цього року трійня: добрі новини від ВолиньPost за 24 листопада
24 листопад, 23:35
А ми традиційно – із добрими новинами! Енергетики плідно та невтомно працювали і таки відновили електропостачання. Так, ситуація в країні все ще складна, бо ворог, не маючи успіху на жодній ділянці фронту, воює з цивільними. Та ми із вами незламні, правда ж?
Впевнені у перемозі України, адже знаємо, що світло завжди перемагає темряву. А в українців та українок воно – всередині.
Тож, аби підняти бойовий дух, у постійній рубриці нагадуємо лише про добрі новини, про які писали впродовж дня:
Із російського полону звільнили 4 волинян
Україна 23 листопада змогла провести черговий обмін полоненими. Додому повернулися 36 українців: один цивільний і 35 військових. Серед них – волиняни. Серед звільнених - бійці, які захищали Маріуполь, були на «Азовсталі», а також нацгвардійці, що були взяті у полон на ЧАЕС у перші дні вторгнення.
Також звільнили 4 волинян: Володимира Нестерука, Олександра Пророчека, Степана Воєводу, Віктора Рибковського.
Відтепер українці можуть зігрітися у відділках поліції
Поліцейські відділки, як і «пункти незламності», відкриті для громадян.
Українці можуть звертатися за допомогою до поліцейських і безпосередньо на вулиці, і у відділках поліції, які працюватимуть як місця обігріву.
ЗСУ знищили за добу 310 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 24 листопада ЗСУ уже знищили близько 85720 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.11 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 85720 (+310) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2898 (+1) од,
бойових броньованих машин ‒ 5837 (+7) од,
артилерійських систем – 1889 (+2) од,
РСЗВ – 395 (+0) од,
засобів ППО ‒ 209 (+0) од,
літаків – 278 (+0) од,
гелікоптерів – 261 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1547 (+10),
крилатих ракет ‒ 531 (+51),
кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4400 (+4) од,
спеціальної техніки ‒ 161 (+0).
В Інституті серця під час оперування дитини зникло світло: медики продовжили роботу. ВІДЕО
У київському Інституті серця зникло світло під час операції, однак медики продовжили оперувати дитину!
"Ось уже кілька годин немає води. Поки справляємося самотужки, але з кожною годиною все важче. Продовжуємо робити лише екстрені операції. Ніч проведемо у клініці, треба контролювати ситуацію. Дякую всім співробітникам за злагоджену та самовіддану роботу. У цій нестандартній ситуації ми не втратили жодного хворого. Дякую київським комунальним службам за підтримку. Наш медичний фронт ми триматимемо до переможного кінця", – написав директор Інституту Борис Тодуров на своїй сторінці у фейсбуці.
«Як погріб урятував мою українську родину, коли прийшла війна». Українка написала статтю для «The Washington Post»
Анна Волошина родом зі Снігурівки Миколаївської області, разом із чоловіком-програмістом уже декілька років живе у США. Після початку масованої російської агресії вона активно займається волонтерством, а також влаштовує обіди зі страв української кухні для американців. Кошти від цих обідів ідуть на підтримку Сил оборони України.
Анна веде кулінарний блог, який торік визнано найкращим у своїй номінації, а нещодавно видала англійською мовою книжку про українську кухню під промовистою назвою «Будьмо!».
Хист до слова Анні, вочевидь, дістався від її батька – відомого на Миколаївщині журналіста Ігоря Новікова. Талант дівчини оцінила й одна із провідних американських газет. Видання «The Washington Post» опублікувало статтю Анни Волошиної, в якій авторка пише про те, як її родина вижила в окупованій росіянами Снігурівці.
Аби прочитати повністю, натисніть на заголовок
На Волині народилася перша цього року трійня
Троє хлопчиків народилося у породіллі з Луцька шляхом кесарського розтину.
Це перша вагітність в жінки. Зі слів гендиректорки медзакладу Ірини Горавської, 24-річна мама почувається задовільно, діти потребують ретельного спостереження і нагляду лікарів.
Загалом в обласному перинатальному центрі за ніч народилося шестеро дітей.
Натисніть на посилання нижче, аби ознайомитися з адресами
На Волині рятувальники розгорнули вже шість мобільних «пунктів незламності»
Оприлюднили адреси «пунктів незламності» на Волині
У яких луцьких школах працюють «пункти незламності». АДРЕСИ
У Луцьку у магазинах «Сім23» можна зарядити телефони та купити гарячі напої. АДРЕСИ
Оприлюднили адреси «пунктів незламності» на Волині. ОНОВЛЕНО
У яких луцьких школах розгорнуть «пункти незламності». АДРЕСИ
В обласному центрі Волині на базі 10-ти навчальних закладів розгорнуть «пункти незламності».
Європарламент визнав Лукашенка співучасником Росії у війні проти України, – Резолюція
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко бере участь у російській агресії проти України і має постати перед міжнародним трибуналом.
«Як погріб урятував мою українську родину, коли прийшла війна». Українка написала статтю для «The Washington Post»
Як луцький бізнес адаптувався до відсутності електрики
У Луцьку відкритися зранку в четвер, 24 листопада, змогли не всі магазини, адже ще з вечора минулого дня місто залишилося знеструмленим. Одні під'єдналися до власних генераторів, інші відкрилися, освітлюючи приміщення лампами і ліхтариками, а деякі і зовсім не відчинилися.
На Волині під час відключення світла зробили екстрений кесарів розтин
У місті Нововолинськ під час відключення світла медикам довелося робити кесарів розтин.
Як у Луцьку під час блекауту працювали школи та садочки. ВІДЕО
Школи та дитячі садочки Луцької громади 24 листопада працювали у штатному режимі. Для учнів відвідування шкіл цього дня було необов'язковим через ситуацію з електропостачанням.
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Впевнені у перемозі України, адже знаємо, що світло завжди перемагає темряву. А в українців та українок воно – всередині.
Тож, аби підняти бойовий дух, у постійній рубриці нагадуємо лише про добрі новини, про які писали впродовж дня:
Із російського полону звільнили 4 волинян
Україна 23 листопада змогла провести черговий обмін полоненими. Додому повернулися 36 українців: один цивільний і 35 військових. Серед них – волиняни. Серед звільнених - бійці, які захищали Маріуполь, були на «Азовсталі», а також нацгвардійці, що були взяті у полон на ЧАЕС у перші дні вторгнення.
Також звільнили 4 волинян: Володимира Нестерука, Олександра Пророчека, Степана Воєводу, Віктора Рибковського.
Відтепер українці можуть зігрітися у відділках поліції
Поліцейські відділки, як і «пункти незламності», відкриті для громадян.
Українці можуть звертатися за допомогою до поліцейських і безпосередньо на вулиці, і у відділках поліції, які працюватимуть як місця обігріву.
ЗСУ знищили за добу 310 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 24 листопада ЗСУ уже знищили близько 85720 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.11 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 85720 (+310) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2898 (+1) од,
бойових броньованих машин ‒ 5837 (+7) од,
артилерійських систем – 1889 (+2) од,
РСЗВ – 395 (+0) од,
засобів ППО ‒ 209 (+0) од,
літаків – 278 (+0) од,
гелікоптерів – 261 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1547 (+10),
крилатих ракет ‒ 531 (+51),
кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4400 (+4) од,
спеціальної техніки ‒ 161 (+0).
В Інституті серця під час оперування дитини зникло світло: медики продовжили роботу. ВІДЕО
У київському Інституті серця зникло світло під час операції, однак медики продовжили оперувати дитину!
"Ось уже кілька годин немає води. Поки справляємося самотужки, але з кожною годиною все важче. Продовжуємо робити лише екстрені операції. Ніч проведемо у клініці, треба контролювати ситуацію. Дякую всім співробітникам за злагоджену та самовіддану роботу. У цій нестандартній ситуації ми не втратили жодного хворого. Дякую київським комунальним службам за підтримку. Наш медичний фронт ми триматимемо до переможного кінця", – написав директор Інституту Борис Тодуров на своїй сторінці у фейсбуці.
«Як погріб урятував мою українську родину, коли прийшла війна». Українка написала статтю для «The Washington Post»
Анна Волошина родом зі Снігурівки Миколаївської області, разом із чоловіком-програмістом уже декілька років живе у США. Після початку масованої російської агресії вона активно займається волонтерством, а також влаштовує обіди зі страв української кухні для американців. Кошти від цих обідів ідуть на підтримку Сил оборони України.
Анна веде кулінарний блог, який торік визнано найкращим у своїй номінації, а нещодавно видала англійською мовою книжку про українську кухню під промовистою назвою «Будьмо!».
Хист до слова Анні, вочевидь, дістався від її батька – відомого на Миколаївщині журналіста Ігоря Новікова. Талант дівчини оцінила й одна із провідних американських газет. Видання «The Washington Post» опублікувало статтю Анни Волошиної, в якій авторка пише про те, як її родина вижила в окупованій росіянами Снігурівці.
Аби прочитати повністю, натисніть на заголовок
На Волині народилася перша цього року трійня
Троє хлопчиків народилося у породіллі з Луцька шляхом кесарського розтину.
Це перша вагітність в жінки. Зі слів гендиректорки медзакладу Ірини Горавської, 24-річна мама почувається задовільно, діти потребують ретельного спостереження і нагляду лікарів.
Загалом в обласному перинатальному центрі за ніч народилося шестеро дітей.
І вкотре про важливе. Cьогодні ми писали про місця, де у разі потреби можна зігрітися та зарядити ґаджети.
Натисніть на посилання нижче, аби ознайомитися з адресами
На Волині рятувальники розгорнули вже шість мобільних «пунктів незламності»
Оприлюднили адреси «пунктів незламності» на Волині
У яких луцьких школах працюють «пункти незламності». АДРЕСИ
У Луцьку у магазинах «Сім23» можна зарядити телефони та купити гарячі напої. АДРЕСИ
Оприлюднили адреси «пунктів незламності» на Волині. ОНОВЛЕНО
У яких луцьких школах розгорнуть «пункти незламності». АДРЕСИ
В обласному центрі Волині на базі 10-ти навчальних закладів розгорнуть «пункти незламності».
Європарламент визнав Лукашенка співучасником Росії у війні проти України, – Резолюція
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко бере участь у російській агресії проти України і має постати перед міжнародним трибуналом.
«Як погріб урятував мою українську родину, коли прийшла війна». Українка написала статтю для «The Washington Post»
Як луцький бізнес адаптувався до відсутності електрики
У Луцьку відкритися зранку в четвер, 24 листопада, змогли не всі магазини, адже ще з вечора минулого дня місто залишилося знеструмленим. Одні під'єдналися до власних генераторів, інші відкрилися, освітлюючи приміщення лампами і ліхтариками, а деякі і зовсім не відчинилися.
На Волині під час відключення світла зробили екстрений кесарів розтин
У місті Нововолинськ під час відключення світла медикам довелося робити кесарів розтин.
Як у Луцьку під час блекауту працювали школи та садочки. ВІДЕО
Школи та дитячі садочки Луцької громади 24 листопада працювали у штатному режимі. Для учнів відвідування шкіл цього дня було необов'язковим через ситуацію з електропостачанням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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