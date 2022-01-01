В окупованому Мелітополі прогриміли потужні вибухи, ймовірно влучили в аеропорт, – мер





Про це повідомив міський голова Іван Федоров.





Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров о 18:08 год. на своєму каналі в Telegram.



"У Мелітополі знов недобрий вечір для рашистів. Жителі повідомлять про щонайменше 3 потужних вибухи у південній частині міста. За попередньою інформацією, влучання в аеродром", - поінформував він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В окупованому російськими віськовому Мелітополі 24 листопада прогриміли три потужні вибухи.Про це повідомив міський головаПро це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров о 18:08 год. на своєму каналі в Telegram."У Мелітополі знов недобрий вечір для рашистів. Жителі повідомлять про щонайменше 3 потужних вибухи у південній частині міста. За попередньою інформацією, влучання в аеродром", - поінформував він.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію