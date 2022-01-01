В окупованому Мелітополі прогриміли потужні вибухи, ймовірно влучили в аеропорт, – мер

В окупованому Мелітополі прогриміли потужні вибухи, ймовірно влучили в аеропорт, – мер
В окупованому російськими віськовому Мелітополі 24 листопада прогриміли три потужні вибухи.

Про це повідомив міський голова Іван Федоров.


Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров о 18:08 год. на своєму каналі в Telegram.

"У Мелітополі знов недобрий вечір для рашистів. Жителі повідомлять про щонайменше 3 потужних вибухи у південній частині міста. За попередньою інформацією, влучання в аеродром", - поінформував він.

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Теги: Мелітополь, війна, ЗСУ, вибух
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Сьогодні, 01:13
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