В окупованому Мелітополі прогриміли потужні вибухи, ймовірно влучили в аеропорт, – мер
Сьогодні, 01:13
В окупованому російськими віськовому Мелітополі 24 листопада прогриміли три потужні вибухи.
Про це повідомив міський голова Іван Федоров.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров о 18:08 год. на своєму каналі в Telegram.
"У Мелітополі знов недобрий вечір для рашистів. Жителі повідомлять про щонайменше 3 потужних вибухи у південній частині міста. За попередньою інформацією, влучання в аеродром", - поінформував він.
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Про це повідомив міський голова Іван Федоров.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров о 18:08 год. на своєму каналі в Telegram.
"У Мелітополі знов недобрий вечір для рашистів. Жителі повідомлять про щонайменше 3 потужних вибухи у південній частині міста. За попередньою інформацією, влучання в аеродром", - поінформував він.
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