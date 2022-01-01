Канадські інструктори почали вчити українських саперів

Близько 40 канадських військових розпочали викладати перший курс для українських саперів під керівництвом Канади у Польщі.Канадські фахівці 24 листопада розпочали навчання українських саперів у Польщі. Про це повідомляє міністр оборони Канади Аніта Ананд, - пише Кореспондент."Сьогодні близько 40 канадських військових почали викладати перший курс для українських саперів під керівництвом Канади у Польщі", - розповіла вона.Зазначається, що навчання зосереджено на виявленні, ідентифікації та знешкодженні вибухових речовин та їх використанні під час вибухових робіт."Ці навички врятують життя та допоможуть українцям захистити свій народ. Канада підтримує Україну, оскільки її героїчні Збройні сили продовжують боротися проти незаконного та невиправданого вторгнення Росії", - зазначила міністр.Раніше повідомлялося, що Канада виділить Україні додаткову військову допомогу на 34 млн. канадських доларів (25,5 млн. доларів США). Також країна продовжить свою місію щодо навчання українських військових у Великій Британії в рамках операції Unifier до кінця 2023 року.Також Канада обіцяє нову допомогу для розмінування.