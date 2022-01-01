Переселенка із Бучі презентує у Луцьку моновиставу про окупацію

Переселенка із Бучі презентує у Луцьку моновиставу про окупацію
Вікторія Батура приїхала до Луцька із Бучі вісім місяців тому. Її родина стала свідком наступу російських військ на це місто та пережила трагедію – розстріл чоловікового брата.

На Волині переселенка написала моновиставу "Сильна" про ті події, – про це жінка розповіла Суспільному.

Спочатку це задумувалося, як допис у Фейсбуці, або в соцмережах про пережите, але, зрештою допис не вийшов, а вийшло невелике оповідання, яке декілька разів переписувала та редагувала, – розповідає переселенка.

"Коли двоє чоловіків наших поїхали з дому шукати їжу та інформацію, то додому повернувся один чоловік, а інший загинув, на жаль, на всім зараз вже відомій вулиці Яблунській", – каже Вікторія Батура про окупацію Бучі.

Оповідання переросло у моновиставу "Сильна" після випадкової зустрічі із кураторкою Освітнього хабу Волині та проєкту "Драматерапія" Наталією Журавльовою, яка й мотивувала жінку виступити перед публікою.

Загалом проєкт "Драматерапія" спрямований на психологічну, емоційну підтримку людей, які цього потребують, – каже його керівниця Наталія Журавльова. З її слів, зараз у проєкті займається десять жінок, однак, Вікторія Батура стала першою і поки єдиною учасницею, яка зголосилася розповісти свою історію на загал.

Робота над оповіданням та його сценічною адаптацією тривала приблизно два місяці.

Прем'єрний показ моновистави "Сильна" відбудеться 24 листопада о 18:00 у Музеї Сучасного Українського Мистецтва.

Переселенка із Бучі презентує у Луцьку моновиставу про окупацію

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Теги: Луцьк, переселенка, Буча, вистава
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