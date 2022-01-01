25 листопада на Волині: гортаючи календар

25 листопада на Волині: гортаючи календар
Цього дня, 25 листопада, народилися екоактивіст Павло Савчук та член виконавчого комітету Луцької міської ради Михайло Щур.

Особисте свято відзначають і уродженець Волині, член Спілки письменників України Володимир Вакулич та відеооператор Павло Лісівненко та член виконкому Рожищенської міської ради, приватний підприємець, волонтер Валерій Шварцкоп.

25 листопада за православним календарем іменини у Іванів та Ніл.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх, хто сьогодні святкує. Зичимо міцного здоров’я, безмежного щастя, палкого кохання, творчого натхнення та грандіозних успіхів!

У світі сьогодні відзначається Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками.

На Волині цього дня у 1956 році почала виходити перша друкована колгоспна багатотиражка – газета «Колгоспник», орган первинної партійної організації у селі Смідин тодішнього Луківського району.

25 листопада 1991 рік – вийшла в ефір перша пробна передача Волинського державного телебачення.

25 листопада 2004 року у ніч з 25 на 26 листопада обласна рада на позачерговій сесії висловила недовіру голові ОДА Анатолію Французу і взяла всю повноту влади у свої руки.

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Теги: День народження, день ангела, цей день на Волині
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