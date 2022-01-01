25 листопада на Волині: гортаючи календар

Цього дня, 25 листопада, народилися екоактивістта член виконавчого комітету Луцької міської радиОсобисте свято відзначають і уродженець Волині, член Спілки письменників Українита відеооператорта член виконкому Рожищенської міської ради, приватний підприємець, волонтер25 листопада за православним календарем іменини у Іванів та Ніл.вітає усіх, хто сьогодні святкує. Зичимо міцного здоров’я, безмежного щастя, палкого кохання, творчого натхнення та грандіозних успіхів!У світі сьогодні відзначається Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками.На Волині цього дня у 1956 році почала виходити перша друкована колгоспна багатотиражка – газета «Колгоспник», орган первинної партійної організації у селі Смідин тодішнього Луківського району.25 листопада 1991 рік – вийшла в ефір перша пробна передача Волинського державного телебачення.25 листопада 2004 року у ніч з 25 на 26 листопада обласна рада на позачерговій сесії висловила недовіру голові ОДАі взяла всю повноту влади у свої руки.