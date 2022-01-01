У Луцькій громаді майже 50% вуличних ліхтарів – застарілі

У Луцькій громаді майже 50% вуличних ліхтарів – застарілі
Понад 40% вуличних світильників у Луцькій громаді застаріли і потребують оновлення.

Про це йшлося під час постійної комісії міськради з питань комунального майна та приватизації, - повідомляє ІА "Конкурент".

Депутат Луцької міської ради від Громадянського руху «Свідомі» Андрій Лучик запитав у директора комунального підприємства «Луцьксвітло» Валерія Мазіна, скільки на території Луцької громади ще є застарілих приладів освітлення.

Очільник КП «Луцьксвітло» каже, що понад 40% освітлення громади потребує оновлення, але на це потрібні кошти.

«Ми замінили освітлення на центральній вулиці, встановили LED-освітлення. Воно набагато ефективніше та економніше. Є близько 500-700 світильників на ртутних лампах у приватному секторі. Зараз ми їх змінюємо. Звісно, громада потребує заміни освітлення, але на це потрібні гроші», – зауважив Валерій Мазін.

Андрій Лучик запропонував директору «Луцьксвітла» підготувати проєкт модернізації вуличного освітлення та подати його на розгляд міської ради.

«Думаю, що депутати підтримають заміну старих приладів освітлення на більш нові та ефективні», – додав він.

Нагадаємо: у Луцькій громаді амбулаторії та поліклініки працюватимуть в режимі «світлового дня», а лікарня – у штатному режимі.

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Теги: ліхтарі, Волинь, Луцьк
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