Європарламент не визнаватиме паспорти РФ, які видавали на окупованій території України





Євродепутати схвалили рішення не визнавати паспорти та інші документи, що посвідчують особу, видані росією на незаконно окупованих територіях України та Грузії. Про це йдеться на сайті Європейського парламенту, - пише



Тепер Єврокомісія повинна проконсультуватися з країнами-членами ЄС і скласти список російських документів, що посвідчують особу, зокрема паспортів, які не повинні прийматися.



Однак зазначається, що українські біженці з окупованих територій все одно зможуть потрапити до ЄС.



«Європейський парламент прагне зробити все можливе, щоб продовжувати чинити тиск на росію за допомогою правових і політичних засобів, щоб путін заплатив високу ціну за цю незаконну війну і за міжнародні злочини, вчинені проти України та її народу», — зазначив євродепутат Хуан Фернандо Лопес Агілар.



Що передувало?



Росія видає паспорти жителям Криму з моменту незаконної анексії півострова у 2014 році. Зараз вона продовжує це робити вже на інших окупованих територіях.



Майже всі країни-члени ЄС вже заявили, що не визнають російські паспорти, видані на окупованих територіях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Європарламент проголосував за невизнання паспортів рф, виданих на окупованих територіях України та ГрузіїЄвродепутати схвалили рішення не визнавати паспорти та інші документи, що посвідчують особу, видані росією на незаконно окупованих територіях України та Грузії. Про це йдеться на сайті Європейського парламенту, - пише Громадське. Тепер Єврокомісія повинна проконсультуватися з країнами-членами ЄС і скласти список російських документів, що посвідчують особу, зокрема паспортів, які не повинні прийматися.Однак зазначається, що українські біженці з окупованих територій все одно зможуть потрапити до ЄС.«Європейський парламент прагне зробити все можливе, щоб продовжувати чинити тиск на росію за допомогою правових і політичних засобів, щоб путін заплатив високу ціну за цю незаконну війну і за міжнародні злочини, вчинені проти України та її народу», — зазначив євродепутатРосія видає паспорти жителям Криму з моменту незаконної анексії півострова у 2014 році. Зараз вона продовжує це робити вже на інших окупованих територіях.Майже всі країни-члени ЄС вже заявили, що не визнають російські паспорти, видані на окупованих територіях.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію