На Волині військовий одружився із коханою онлайн. ФОТО

На Волині військовий одружився із коханою онлайн. ФОТО
У місті Нововолинськ відбулася незвична реєстрація шлюбу. Військовослужбовець, який захищає Україну одружився із коханою в режимі онлайн.

Про це повідомили у Нововолинському міському відділі ДРАЦС.

Дев’ять місяців незламного протистояння! Ми стали сильними, як ніколи, нас не здолати! Життя переможе! І знову неймовірні емоції! Шлюб он-лайн! Коли наречений героїчно захищає Батьківщину і свою кохану!
Нащиріші вітання для Сергія і Лілії! Будьте щасливі завжди! Перемога обов‘язково за нами", - йдеться у дописі.

На Волині військовий одружився із коханою онлайн. ФОТО
На Волині військовий одружився із коханою онлайн. ФОТО
На Волині військовий одружився із коханою онлайн. ФОТО

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Теги: війна, одруження, Волинь, Нововолинськ
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