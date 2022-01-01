На Волині військовий одружився із коханою онлайн. ФОТО

У місті Нововолинськ відбулася незвична реєстрація шлюбу. Військовослужбовець, який захищає Україну одружився із коханою в режимі онлайн.Про це повідомили у Нововолинському міському відділі ДРАЦС.Дев’ять місяців незламного протистояння! Ми стали сильними, як ніколи, нас не здолати! Життя переможе! І знову неймовірні емоції! Шлюб он-лайн! Коли наречений героїчно захищає Батьківщину і свою кохану!Нащиріші вітання для Сергія і Лілії! Будьте щасливі завжди! Перемога обов‘язково за нами", - йдеться у дописі.