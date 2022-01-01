На Волині військовий одружився із коханою онлайн. ФОТО
Сьогодні, 08:34
У місті Нововолинськ відбулася незвична реєстрація шлюбу. Військовослужбовець, який захищає Україну одружився із коханою в режимі онлайн.
Про це повідомили у Нововолинському міському відділі ДРАЦС.
Дев’ять місяців незламного протистояння! Ми стали сильними, як ніколи, нас не здолати! Життя переможе! І знову неймовірні емоції! Шлюб он-лайн! Коли наречений героїчно захищає Батьківщину і свою кохану!
Нащиріші вітання для Сергія і Лілії! Будьте щасливі завжди! Перемога обов‘язково за нами", - йдеться у дописі.
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Про це повідомили у Нововолинському міському відділі ДРАЦС.
Дев’ять місяців незламного протистояння! Ми стали сильними, як ніколи, нас не здолати! Життя переможе! І знову неймовірні емоції! Шлюб он-лайн! Коли наречений героїчно захищає Батьківщину і свою кохану!
Нащиріші вітання для Сергія і Лілії! Будьте щасливі завжди! Перемога обов‘язково за нами", - йдеться у дописі.
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