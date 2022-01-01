Як користуватися Wi-Fi, якщо нема світла
Сьогодні, 07:33
Через російські атаки по українській інфраструктурі в багатьох українців удома відключають світло, а разом з ним зникає й мережа. Керівник з розвитку фіксованого інтернету Мінцифри Андрій Набок дав поради, як лишитися з Wi-Fi під час блекауту.
Про це повідомляє Суспільне.
За його словами перше, що зазвичай роблять, — переключаються на мобільний. Але в такому разі через перевантажені мережі припиняє працювати і він.
Поки Мінцифри працює над тим, щоб забезпечити провайдерів генераторами та системами резервного живлення, українцям рекомендують:
Уточнити в інтернет-провайдера, чи працює він без світла. Якщо так, то підключити Wi-Fi-роутер до джерела безперебійного живлення. Якщо ні, то звернутися до провайдера з проханням встановити обладнання для резервної електроенергії.
Підтримайте провайдера і сплатіть за інтернет на декілька місяців вперед за можливості, адже не кожна компанія може швидко закупити достатньо техніки для роботи без світла.
Скооперуйтеся з сусідами. Це допоможе значно прискорити процес.
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Про це повідомляє Суспільне.
За його словами перше, що зазвичай роблять, — переключаються на мобільний. Але в такому разі через перевантажені мережі припиняє працювати і він.
Поки Мінцифри працює над тим, щоб забезпечити провайдерів генераторами та системами резервного живлення, українцям рекомендують:
Уточнити в інтернет-провайдера, чи працює він без світла. Якщо так, то підключити Wi-Fi-роутер до джерела безперебійного живлення. Якщо ні, то звернутися до провайдера з проханням встановити обладнання для резервної електроенергії.
Підтримайте провайдера і сплатіть за інтернет на декілька місяців вперед за можливості, адже не кожна компанія може швидко закупити достатньо техніки для роботи без світла.
Скооперуйтеся з сусідами. Це допоможе значно прискорити процес.
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