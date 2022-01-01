Як користуватися Wi-Fi, якщо нема світла

Андрій Набок дав поради, як лишитися з Wi-Fi під час блекауту.



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За його словами перше, що зазвичай роблять, — переключаються на мобільний. Але в такому разі через перевантажені мережі припиняє працювати і він.



Поки Мінцифри працює над тим, щоб забезпечити провайдерів генераторами та системами резервного живлення, українцям рекомендують:



Уточнити в інтернет-провайдера, чи працює він без світла. Якщо так, то підключити Wi-Fi-роутер до джерела безперебійного живлення. Якщо ні, то звернутися до провайдера з проханням встановити обладнання для резервної електроенергії.



Підтримайте провайдера і сплатіть за інтернет на декілька місяців вперед за можливості, адже не кожна компанія може швидко закупити достатньо техніки для роботи без світла.

Скооперуйтеся з сусідами. Це допоможе значно прискорити процес.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через російські атаки по українській інфраструктурі в багатьох українців удома відключають світло, а разом з ним зникає й мережа. Керівник з розвитку фіксованого інтернету Мінцифридав поради, як лишитися з Wi-Fi під час блекауту.Про це повідомляє Суспільне За його словами перше, що зазвичай роблять, — переключаються на мобільний. Але в такому разі через перевантажені мережі припиняє працювати і він.Поки Мінцифри працює над тим, щоб забезпечити провайдерів генераторами та системами резервного живлення, українцям рекомендують:Уточнити в інтернет-провайдера, чи працює він без світла. Якщо так, то підключити Wi-Fi-роутер до джерела безперебійного живлення. Якщо ні, то звернутися до провайдера з проханням встановити обладнання для резервної електроенергії.Підтримайте провайдера і сплатіть за інтернет на декілька місяців вперед за можливості, адже не кожна компанія може швидко закупити достатньо техніки для роботи без світла.Скооперуйтеся з сусідами. Це допоможе значно прискорити процес.

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