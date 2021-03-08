Яка ситуація із електропостачанням у Луцьку та на Волині станом на 25 листопада

Яка ситуація із електропостачанням у Луцьку та на Волині станом на 25 листопада
Сьогодні, 25 листопада, Волинська область має близько 40% від необхідної потужності електроенергії. За інформацією енергетиків, атомні електростанції набирають потужності, поступово вмикають енергоблоки.

Про це написав мер Луцька Ігор Поліщук.

У зв‘язку з цим на область в порівнянні з вчорашнім днем додали 60 мВт потужності.

Станом на ранок, вся критична інфраструктура заживлена. Вода має бути скрізь, за винятком поверхів вище 4-6 у будинках без електроенергії та окремих об‘єктів, де є пориви.

За словами мера, тепло подали до 97% будинків.

"Наші працівники ДКП «Луцьктепло» працюють з будинками, де встановлено ІТП, щоб подати теплоносій напряму, там де ІТП цьому заважає", - йдеться у повідомленні.

Наразі графіки складати немає можливості у зв‘язку з тим, що ситуація з потужністю постійно змінюється.

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Теги: електропостачання, Луцьк, Волинь
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