Яка ситуація із електропостачанням у Луцьку та на Волині станом на 25 листопада

Сьогодні, 25 листопада, Волинська область має близько 40% від необхідної потужності електроенергії. За інформацією енергетиків, атомні електростанції набирають потужності, поступово вмикають енергоблоки.Про це написав мер ЛуцькаУ зв‘язку з цим на область в порівнянні з вчорашнім днем додали 60 мВт потужності.Станом на ранок, вся критична інфраструктура заживлена. Вода має бути скрізь, за винятком поверхів вище 4-6 у будинках без електроенергії та окремих об‘єктів, де є пориви.За словами мера, тепло подали до 97% будинків."Наші працівники ДКП «Луцьктепло» працюють з будинками, де встановлено ІТП, щоб подати теплоносій напряму, там де ІТП цьому заважає", - йдеться у повідомленні.Наразі графіки складати немає можливості у зв‘язку з тим, що ситуація з потужністю постійно змінюється.