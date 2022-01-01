Курс валют у Луцьку 25 листопада





Про це повідомляє Мінфін.



Євро купують за 40,85 а продають за 41,20.



Щодо польського злотого, то його купують за 8,55, а продають 8,80.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 25 листопада долар продають за 40,20, а купують за 40,35.Про це повідомляє Мінфін.Євро купують за 40,85 а продають за 41,20.Щодо польського злотого, то його купують за 8,55, а продають 8,80.

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