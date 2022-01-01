У Луцьку виписали з лікарні реанімації, у яких було отруєння чадним газом

У Луцьку виписали з лікарні реанімації, у яких було отруєння чадним газом
Двох дітей п’яти і восьми років, які 22 листопада отруїлися чадним газом у будинку на проспекті Перемоги в Луцьку, виписали з лікувального закладу.

Про це повідомила лікарка-пульмонологиня обласної дитячої лікарні Ольга Садова, передає Суспільне.

23 листопада дітей перевели із реанімації у стаціонар.

«Дівчинка була більш-менш у задовільному стані. У хлопчика ще утримувалися такі незначні болі голови, але до кінця дня усе було гаразд вже. Нічого не загрожує їхньому життю», – каже лікарка.

Зі слів начальника відділу АТ «Волиньгаз» Романа Шабали, у квартирі, де отруїлися діти, була встановлена газова колонка.

«Також була встановлена витяжка над кухонною плитою, яка облаштована примусовим вентилятором. Тобто відбувається перетягування продуктів згоряння з газових приладів у приміщення», – додав Роман Шабала.

Фахівець газової компанії сказав, що такі випадки непоодинокі через те, що мешканці неохоче підписують договори на технічне обслуговування, які наразі не є обов’язковими. Роман Шабала додав, що господарів квартири зобов’яжуть самостійно демонтувати витяжку із примусовим вентилятором.

Як повідомляли, ввечері 22 листопада у будинку на проспекті Перемоги чадним газом отруїлася родина. До лікарні доставили двох дітей та матір, яка згодом відмовилася від госпіталізації.

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Теги: отруєння чадним газом, Луцьк, діти, виписали
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