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Росіяни зранку обстріляли Запоріжжя: знищили лікарню. ФОТО

Росіяни зранку обстріляли Запоріжжя: знищили лікарню. ФОТО
Російські війська вранці 25 листопада обстріляли Запоріжжя, вдаривши по цивільній інфарструктурі міста. Внаслідок чого руйнування зазнали лікарні та СТО.

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Вранці ворог атакував передмістя Запоріжжя. Ракети окупантів упали поряд із лікарнею. На щастя, люди не постраждали, а от лікарня зазнала пошкоджень.

Після цієї атаки росіяни завдали ударів по місцевому СТО, зруйнувавши його повністю.
Росіяни зранку обстріляли Запоріжжя: знищили лікарню. ФОТО
Росіяни зранку обстріляли Запоріжжя: знищили лікарню. ФОТО
Росіяни зранку обстріляли Запоріжжя: знищили лікарню. ФОТО



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Теги: росіяни, обстріли, лікарня, Запоріжжя
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