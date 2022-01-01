Як зробити максимально бюджетний ремонт квартири: поради фахівців*





Як розподілити бюджет

Найперше визначіть, яку суму ви готові витратити. Тепер візьміться за найсерйозніші завдання: заміна радіаторів, труб, електрики, вікон та дверей. Звичайно, якщо маєте у цьому потребу. Наприклад, часом старі батареї потрібно лише гарно відмити й вони можуть служити далі.



Гроші, які залишаться після виконання найдорожчих робіт, розділіть на 3 частини, аби витратити їх на:



• закупівлю оздоблювальних матеріалів;



• оплату роботи майстрів;



• меблі та декорування.



Проте не поспішайте робити розподіл просто зараз – спочатку дочитайте статтю до кінця.



Лайфхаки з економії на будматеріалах

Звісно, економити на матеріалах не варто, оскільки це може зіпсувати ремонт. Однак є кілька ідей, як придбати якісне за мінімальну ціну:



- Слідкуйте за акціями. Звичайно, аби купити всі необхідні товари за знижками, потрібно витратити багато часу. Проте, якщо економія є пріоритетом, це – чудове рішення.



- Запитуйте про залишки матеріалів. Придбавши по одному рулону різних шпалер, ви можете їх комбінувати та отримати неймовірно цікаве оформлення стін. І ніхто навіть не здогадається, що ви зекономили!



- Подумайте про браковані матеріали та меблі. Вікна чи двері з браком точно не потрібно розглядати, а ось трошки «подзьобану» плитку можна укласти за меблями, потертість комода – трошки підфарбувати. Якщо брак не є критичним – купуйте.



А ще запитайте про залишки у друзів, які нещодавно оновлювали свої оселі. Вони також можуть поділитися інструментами чи електроприладами.



Про наймання робітників

Найстрашніше в



Друга порада – замість того, аби шукати профільних фахівців на кожен етап робіт, запросіть злагоджену команду. Таким чином вам вдасться трохи зменшити витрати.



Ще кілька ідей для максимально бюджетного ремонту квартири

• Відмовтеся від перепланування. Це – дорого, і це треба погодити з відповідними органами.



• Якщо у вас паркет, просто відцеклюйте його. Спеціальну машину можна орендувати. Потім лишиться нанести 3 шари лаку.



• Дайте нове життя старим меблям. Відкрийте Pinterest та надихайтеся чудовими ідеями з реставрації шаф, люстр і дзеркал.



• Обіграйте цегляні стіни. Вам пощастило жити у цегляному будинку? Замість того, щоби наносити на стіни товсті шари цементу, просто відчистіть їх до цегли, а потім пофарбуйте. Таке рішення пасуватиме не лише до інтер'єру у стилі лофт.



• Пофарбуйте стіни у ванній кімнаті. Закрийте кахлями лише найкритичніші ділянки, інші – пофарбуйте у стильні кольори.



• Оберіть полички замість шафок. Для кухні можна придбати лише нижні шафи, а зверху прикрутити кілька широких дерев'яних полиць.



• Купіть замість ліжка металевий каркас. А замість м'якого узголів’я – великі декоративні подушки. Це – набагато дешевше, аніж придбання готового спального місця.



• Додавайте яскраві елементи. Зробіть стелю зеленою чи блакитною – це коштуватиме стільки ж, скільки й нанесення білої фарби. Проте квартира відразу перестане виглядати бюджетною.



Надихнулися? Тоді до роботи!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Можна десятиліттями відкладати гроші на крутий ремонт, а можна вже сьогодні зробити його за мінімальну суму. Повірте, це – реально. І сьогодні ми поділимося з вами безліччю порад, які вже допомогли багатьом родинам.Найперше визначіть, яку суму ви готові витратити. Тепер візьміться за найсерйозніші завдання: заміна радіаторів, труб, електрики, вікон та дверей. Звичайно, якщо маєте у цьому потребу. Наприклад, часом старі батареї потрібно лише гарно відмити й вони можуть служити далі.Гроші, які залишаться після виконання найдорожчих робіт, розділіть на 3 частини, аби витратити їх на:• закупівлю оздоблювальних матеріалів;• оплату роботи майстрів;• меблі та декорування.Проте не поспішайте робити розподіл просто зараз – спочатку дочитайте статтю до кінця.Звісно, економити на матеріалах не варто, оскільки це може зіпсувати ремонт. Однак є кілька ідей, як придбати якісне за мінімальну ціну:- Слідкуйте за акціями. Звичайно, аби купити всі необхідні товари за знижками, потрібно витратити багато часу. Проте, якщо економія є пріоритетом, це – чудове рішення.- Запитуйте про залишки матеріалів. Придбавши по одному рулону різних шпалер, ви можете їх комбінувати та отримати неймовірно цікаве оформлення стін. І ніхто навіть не здогадається, що ви зекономили!- Подумайте про браковані матеріали та меблі. Вікна чи двері з браком точно не потрібно розглядати, а ось трошки «подзьобану» плитку можна укласти за меблями, потертість комода – трошки підфарбувати. Якщо брак не є критичним – купуйте.А ще запитайте про залишки у друзів, які нещодавно оновлювали свої оселі. Вони також можуть поділитися інструментами чи електроприладами.Найстрашніше в ремонті квартири – ціни на виконання робіт. Тож частину робіт можете забрати на себе. Наприклад, ви можете зняти старі покриття, демонтувати двері, пофарбувати стіни, вивезти сміття та прибрати після закінчення ремонту. Навіть із монтажем меблів більшість із нас здатна впоратись самотужки.Друга порада – замість того, аби шукати профільних фахівців на кожен етап робіт, запросіть злагоджену команду. Таким чином вам вдасться трохи зменшити витрати.• Відмовтеся від перепланування. Це – дорого, і це треба погодити з відповідними органами.• Якщо у вас паркет, просто відцеклюйте його. Спеціальну машину можна орендувати. Потім лишиться нанести 3 шари лаку.• Дайте нове життя старим меблям. Відкрийте Pinterest та надихайтеся чудовими ідеями з реставрації шаф, люстр і дзеркал.• Обіграйте цегляні стіни. Вам пощастило жити у цегляному будинку? Замість того, щоби наносити на стіни товсті шари цементу, просто відчистіть їх до цегли, а потім пофарбуйте. Таке рішення пасуватиме не лише до інтер'єру у стилі лофт.• Пофарбуйте стіни у ванній кімнаті. Закрийте кахлями лише найкритичніші ділянки, інші – пофарбуйте у стильні кольори.• Оберіть полички замість шафок. Для кухні можна придбати лише нижні шафи, а зверху прикрутити кілька широких дерев'яних полиць.• Купіть замість ліжка металевий каркас. А замість м'якого узголів’я – великі декоративні подушки. Це – набагато дешевше, аніж придбання готового спального місця.• Додавайте яскраві елементи. Зробіть стелю зеленою чи блакитною – це коштуватиме стільки ж, скільки й нанесення білої фарби. Проте квартира відразу перестане виглядати бюджетною.Надихнулися? Тоді до роботи!

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