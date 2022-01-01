Пішов з дому і не повернувся: жителя Луцька понад 6 тижнів розшукує поліція

Пішов з дому і не повернувся: жителя Луцька понад 6 тижнів розшукує поліція
Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклого Іванова Андрія Івановича, 20 лютого 1972 року народження, жителя Луцька.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Чоловік 12 жовтня пішов з дому у невідомому напрямку та донині не повернувся, місцезнаходження його невідоме.

Прикмети: на вигляд 50 років, зріст 184 см, худорлявої тілобудови, волосся сиве коротке, очі блакитного кольору.

Був одягнений у куртку темно синього кольору, джинси, сині кросівки.

Особливі прикмети: під правим оком є невеликий шрам.

Громадянам, яким відома будь-яка інформація про вказану особу, прохання зателефонувати до поліції за номерами: 0332-24-22-95, 0664194912, 0502328242 або 102.

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Теги: поліція, розшук, Іванов, Луцьк
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