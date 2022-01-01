Пішов з дому і не повернувся: жителя Луцька понад 6 тижнів розшукує поліція

Іванова Андрія Івановича, 20 лютого 1972 року народження, жителя Луцька.



Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Чоловік 12 жовтня пішов з дому у невідомому напрямку та донині не повернувся, місцезнаходження його невідоме.



Прикмети: на вигляд 50 років, зріст 184 см, худорлявої тілобудови, волосся сиве коротке, очі блакитного кольору.



Був одягнений у куртку темно синього кольору, джинси, сині кросівки.



Особливі прикмети: під правим оком є невеликий шрам.



Громадянам, яким відома будь-яка інформація про вказану особу, прохання зателефонувати до поліції за номерами: 0332-24-22-95, 0664194912, 0502328242 або 102.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклого20 лютого 1972 року народження, жителя Луцька.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Чоловік 12 жовтня пішов з дому у невідомому напрямку та донині не повернувся, місцезнаходження його невідоме.на вигляд 50 років, зріст 184 см, худорлявої тілобудови, волосся сиве коротке, очі блакитного кольору.у куртку темно синього кольору, джинси, сині кросівки.під правим оком є невеликий шрам.Громадянам, яким відома будь-яка інформація про вказану особу, прохання зателефонувати до поліції за номерами: 0332-24-22-95, 0664194912, 0502328242 або 102.

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