Пішов з дому і не повернувся: жителя Луцька понад 6 тижнів розшукує поліція
Сьогодні, 10:25
Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклого Іванова Андрія Івановича, 20 лютого 1972 року народження, жителя Луцька.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Чоловік 12 жовтня пішов з дому у невідомому напрямку та донині не повернувся, місцезнаходження його невідоме.
Прикмети: на вигляд 50 років, зріст 184 см, худорлявої тілобудови, волосся сиве коротке, очі блакитного кольору.
Був одягнений у куртку темно синього кольору, джинси, сині кросівки.
Особливі прикмети: під правим оком є невеликий шрам.
Громадянам, яким відома будь-яка інформація про вказану особу, прохання зателефонувати до поліції за номерами: 0332-24-22-95, 0664194912, 0502328242 або 102.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Чоловік 12 жовтня пішов з дому у невідомому напрямку та донині не повернувся, місцезнаходження його невідоме.
Прикмети: на вигляд 50 років, зріст 184 см, худорлявої тілобудови, волосся сиве коротке, очі блакитного кольору.
Був одягнений у куртку темно синього кольору, джинси, сині кросівки.
Особливі прикмети: під правим оком є невеликий шрам.
Громадянам, яким відома будь-яка інформація про вказану особу, прохання зателефонувати до поліції за номерами: 0332-24-22-95, 0664194912, 0502328242 або 102.
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