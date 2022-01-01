У яких луцьких школах працюють «пункти незламності». АДРЕСИ

У яких луцьких школах працюють «пункти незламності». АДРЕСИ
В обласному центрі Волині на базі 10-ти навчальних закладів уже функціонують «пункти незламності».

Про це розповів голова ОВА Юрій Погуляйко.

Знайти їх можна за адресами:

- м. Луцьк, вул. Львівська, 28, Луцький ліцей №2;
- м. Луцьк, вул. Даргомижського, 5, Луцький ліцей №3;
- м. Луцьк, вул. Потапова, 30, ліцей №9;
- м. Луцьк, вул. Ветеранів, 5, ліцей №10;
- м. Луцьк, вул. Наливайка, 10б, ліцей №11;
- м. Луцьк, вул. Привокзальна, 5а, ліцей №15;
- м. Луцьк, проспект Відродження, 32, ліцей №22;
- м. Луцьк, вул. Кравчука, 30, ліцей №26;
- м. Луцьк, вул. Станіславського, 52а, ліцей №24;
- м. Луцьк, вул. Олеся Гончара, ліцей №27.

Пункти Незламності – це місце, куди можна прийти в разі тривалого відключення електроенергії (більше 24 години). Тут є тепло, вода, освітлення, інтернет, живлення для мобільних, місця для відпочинку, аптечки тощо.

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Теги: школи, пункти незламності, Луцьк, Погуляйко
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