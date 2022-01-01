У яких луцьких школах працюють «пункти незламності». АДРЕСИ





Про це Юрій Погуляйко.



Знайти їх можна за адресами:



- м. Луцьк, вул. Львівська, 28, Луцький ліцей №2;

- м. Луцьк, вул. Даргомижського, 5, Луцький ліцей №3;

- м. Луцьк, вул. Потапова, 30, ліцей №9;

- м. Луцьк, вул. Ветеранів, 5, ліцей №10;

- м. Луцьк, вул. Наливайка, 10б, ліцей №11;

- м. Луцьк, вул. Привокзальна, 5а, ліцей №15;

- м. Луцьк, проспект Відродження, 32, ліцей №22;

- м. Луцьк, вул. Кравчука, 30, ліцей №26;

- м. Луцьк, вул. Станіславського, 52а, ліцей №24;

- м. Луцьк, вул. Олеся Гончара, ліцей №27.



Пункти Незламності – це місце, куди можна прийти в разі тривалого відключення електроенергії (більше 24 години). Тут є тепло, вода, освітлення, інтернет, живлення для мобільних, місця для відпочинку, аптечки тощо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині на базі 10-ти навчальних закладів уже функціонують «пункти незламності».Про це розповів голова ОВАЗнайти їх можна за адресами:- м. Луцьк, вул. Львівська, 28, Луцький ліцей №2;- м. Луцьк, вул. Даргомижського, 5, Луцький ліцей №3;- м. Луцьк, вул. Потапова, 30, ліцей №9;- м. Луцьк, вул. Ветеранів, 5, ліцей №10;- м. Луцьк, вул. Наливайка, 10б, ліцей №11;- м. Луцьк, вул. Привокзальна, 5а, ліцей №15;- м. Луцьк, проспект Відродження, 32, ліцей №22;- м. Луцьк, вул. Кравчука, 30, ліцей №26;- м. Луцьк, вул. Станіславського, 52а, ліцей №24;- м. Луцьк, вул. Олеся Гончара, ліцей №27.Пункти Незламності – це місце, куди можна прийти в разі тривалого відключення електроенергії (більше 24 години). Тут є тепло, вода, освітлення, інтернет, живлення для мобільних, місця для відпочинку, аптечки тощо.

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