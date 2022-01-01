З полону повернули ще 50 воїнів: серед них – захисники «Азовсталі» та острова Зміїний





Про це Андрій Єрмак.



"Сьогодні вдалося повернути з російського полону 50 українських воїнів. Це 20 нацгвардійців, 12 хлопців з ВМС, 10 бійців ЗСУ, 6 - ДПСУ, 2 з ТРо.



Серед них двоє офіцерів і 48 рядових та сержантів.



Важливо, що нам вдалося повернути 19 оборонців Маріуполя, 12 з яких були евакуйовані з «Азовсталі», а також 15 полонених з ЧАЕС та 7 з острова Зміїний", - йдеться в повідомленні.



Єрмак зазначив, що продовжують працювати над звільненням з полону всіх наших людей.





Нагадаємо, що





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 24 листопада з російського полону повернули 50 українських військових.Про це повідомив голова Офісу президента"Сьогодні вдалося повернути з російського полону 50 українських воїнів. Це 20 нацгвардійців, 12 хлопців з ВМС, 10 бійців ЗСУ, 6 - ДПСУ, 2 з ТРо.Серед них двоє офіцерів і 48 рядових та сержантів.Важливо, що нам вдалося повернути 19 оборонців Маріуполя, 12 з яких були евакуйовані з «Азовсталі», а також 15 полонених з ЧАЕС та 7 з острова Зміїний", - йдеться в повідомленні.Єрмак зазначив, що продовжують працювати над звільненням з полону всіх наших людей.Нагадаємо, що з російського полону звільнили 4 волинян. Україна 23 листопада змогла провести черговий обмін полоненими. Додому повернулися 36 українців: один цивільний і 35 військових. Серед них – волиняни.

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