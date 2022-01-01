З полону повернули ще 50 воїнів: серед них – захисники «Азовсталі» та острова Зміїний

З полону повернули ще 50 воїнів: серед них – захисники «Азовсталі» та острова Зміїний
24 листопада з російського полону повернули 50 українських військових.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Сьогодні вдалося повернути з російського полону 50 українських воїнів. Це 20 нацгвардійців, 12 хлопців з ВМС, 10 бійців ЗСУ, 6 - ДПСУ, 2 з ТРо.

Серед них двоє офіцерів і 48 рядових та сержантів.

Важливо, що нам вдалося повернути 19 оборонців Маріуполя, 12 з яких були евакуйовані з «Азовсталі», а також 15 полонених з ЧАЕС та 7 з острова Зміїний", - йдеться в повідомленні.

Єрмак зазначив, що продовжують працювати над звільненням з полону всіх наших людей.
З полону повернули ще 50 воїнів: серед них – захисники «Азовсталі» та острова Зміїний
З полону повернули ще 50 воїнів: серед них – захисники «Азовсталі» та острова Зміїний


Нагадаємо, що з російського полону звільнили 4 волинян. Україна 23 листопада змогла провести черговий обмін полоненими. Додому повернулися 36 українців: один цивільний і 35 військових. Серед них – волиняни.


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Теги: Росія, Україна, війна
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