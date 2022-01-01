З російського полону звільнили 4 волинян
Сьогодні, 09:26
Україна 23 листопада змогла провести черговий обмін полоненими. Додому повернулися 36 українців: один цивільний і 35 військових. Серед них – волиняни.
Про це повідомив голова ОВА Юрій Погуляйко.
Серед звільнених - бійці, які захищали Маріуполь, були на «Азовсталі», а також нацгвардійці, що були взяті у полон на ЧАЕС у перші дні вторгнення.
Також звільнили 4 волинянина: Володимира Нестерука, Олександра Пророчека, Степана Воєводу, Віктора Рибковського.
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Про це повідомив голова ОВА Юрій Погуляйко.
Серед звільнених - бійці, які захищали Маріуполь, були на «Азовсталі», а також нацгвардійці, що були взяті у полон на ЧАЕС у перші дні вторгнення.
Також звільнили 4 волинянина: Володимира Нестерука, Олександра Пророчека, Степана Воєводу, Віктора Рибковського.
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