З російського полону звільнили 4 волинян





Про це Юрій Погуляйко.



Серед звільнених - бійці, які захищали Маріуполь, були на «Азовсталі», а також нацгвардійці, що були взяті у полон на ЧАЕС у перші дні вторгнення.



Також звільнили 4 волинянина: Володимира Нестерука, Олександра Пророчека, Степана Воєводу, Віктора Рибковського.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна 23 листопада змогла провести черговий обмін полоненими . Додому повернулися 36 українців: один цивільний і 35 військових. Серед них – волиняни.Про це повідомив голова ОВАСеред звільнених - бійці, які захищали Маріуполь, були на «Азовсталі», а також нацгвардійці, що були взяті у полон на ЧАЕС у перші дні вторгнення.Також звільнили 4 волинянина:

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