Яка ситуація із водою, теплом та світлом у Ковелі

Ігор Чайка розповів про ситуацію у Ковелі станом на ранок 24 листопада.



Про це він



За його словами, водопостачання в Ковелі відновлене. Немає води поки там, де ще поки немає електроживлення - над цим енергетики безперебійно працюють. Тож 5-9 поверхи багатоповерхівок можуть бути без води.



"Люди справді роблять неможливе", - написав Чайка.



Працюють котельні - на вулиці Володимирській і на Сільмаші, Кияна - запускається.



Решта котелень будуть запущені з огляду на відновлення живлення.



Пункти незламності довстановлять сьогодні ще на Володимирській.



Також у приміщенні міської ради: можна прийти зігрітися, випити гарячого чаю, зарядити телефони.



Працюють сьогодні: ліцей № 3, імені Олени Пчілки, також № 10, 11, а також дитсадки 1,2,11,13,14.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ковельський міський головарозповів про ситуацію у Ковелі станом на ранок 24 листопада.Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.За його словами, водопостачання в Ковелі відновлене. Немає води поки там, де ще поки немає електроживлення - над цим енергетики безперебійно працюють. Тож 5-9 поверхи багатоповерхівок можуть бути без води."Люди справді роблять неможливе", - написав Чайка.Працюють котельні - на вулиці Володимирській і на Сільмаші, Кияна - запускається.Решта котелень будуть запущені з огляду на відновлення живлення.Пункти незламності довстановлять сьогодні ще на Володимирській.Також у приміщенні міської ради: можна прийти зігрітися, випити гарячого чаю, зарядити телефони.Працюють сьогодні: ліцей № 3, імені Олени Пчілки, також № 10, 11, а також дитсадки 1,2,11,13,14.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію