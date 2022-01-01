Яка ситуація із водою, теплом та світлом у Ковелі

Яка ситуація із водою, теплом та світлом у Ковелі
Ковельський міський голова Ігор Чайка розповів про ситуацію у Ковелі станом на ранок 24 листопада.

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, водопостачання в Ковелі відновлене. Немає води поки там, де ще поки немає електроживлення - над цим енергетики безперебійно працюють. Тож 5-9 поверхи багатоповерхівок можуть бути без води.

"Люди справді роблять неможливе", - написав Чайка.

Працюють котельні - на вулиці Володимирській і на Сільмаші, Кияна - запускається.

Решта котелень будуть запущені з огляду на відновлення живлення.

Пункти незламності довстановлять сьогодні ще на Володимирській.

Також у приміщенні міської ради: можна прийти зігрітися, випити гарячого чаю, зарядити телефони.

Працюють сьогодні: ліцей № 3, імені Олени Пчілки, також № 10, 11, а також дитсадки 1,2,11,13,14.

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Теги: Ігор Чайка, Ковель
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