До кінця дня АЕС почнуть виробляти електроенергію

До кінця дня АЕС почнуть виробляти електроенергію
Зранку 24 листопада вдалося відновити електроживлення критичних об'єктів інфраструктури. До вечора атомні електростанції відновлять вироблення енергії.

Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

За його словами, після вчорашніх обстрілів ситуація по всій країні складна.

«Вчора відбувся блекаут в нашій енергосистемі внаслідок обстрілів. О 4:00 ранку вдалося об’єднати енергетичну систему, критичні об’єкти інфраструктури вдалося заживити по всій країні. Відповідно, ми будемо збільшувати обсяг електроенергії», — сказав Галущенко.

Крім того, напередодні були вимкнені Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька атомні електростанції. За слова міністра, це вперше одночасно були відключені всі чотири станції (включно з тимчасово захопленою Запорізькою АЕС, яка нині працює від дизель-генераторів).

Усі АЕС, крім Запорізької, вже забезпечили електроенергією, яка необхідна для задоволення власних потреб станції. Очікується, що до вечора АЕС почнуть працювати та видавати електроенергію в мережу, тому скоротиться дефіцит.


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Теги: АЕС, електроенергія, блекаут
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