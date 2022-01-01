До кінця дня АЕС почнуть виробляти електроенергію
Сьогодні, 10:21
Зранку 24 листопада вдалося відновити електроживлення критичних об'єктів інфраструктури. До вечора атомні електростанції відновлять вироблення енергії.
Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону.
За його словами, після вчорашніх обстрілів ситуація по всій країні складна.
«Вчора відбувся блекаут в нашій енергосистемі внаслідок обстрілів. О 4:00 ранку вдалося об’єднати енергетичну систему, критичні об’єкти інфраструктури вдалося заживити по всій країні. Відповідно, ми будемо збільшувати обсяг електроенергії», — сказав Галущенко.
Крім того, напередодні були вимкнені Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька атомні електростанції. За слова міністра, це вперше одночасно були відключені всі чотири станції (включно з тимчасово захопленою Запорізькою АЕС, яка нині працює від дизель-генераторів).
Усі АЕС, крім Запорізької, вже забезпечили електроенергією, яка необхідна для задоволення власних потреб станції. Очікується, що до вечора АЕС почнуть працювати та видавати електроенергію в мережу, тому скоротиться дефіцит.
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Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону.
За його словами, після вчорашніх обстрілів ситуація по всій країні складна.
«Вчора відбувся блекаут в нашій енергосистемі внаслідок обстрілів. О 4:00 ранку вдалося об’єднати енергетичну систему, критичні об’єкти інфраструктури вдалося заживити по всій країні. Відповідно, ми будемо збільшувати обсяг електроенергії», — сказав Галущенко.
Крім того, напередодні були вимкнені Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька атомні електростанції. За слова міністра, це вперше одночасно були відключені всі чотири станції (включно з тимчасово захопленою Запорізькою АЕС, яка нині працює від дизель-генераторів).
Усі АЕС, крім Запорізької, вже забезпечили електроенергією, яка необхідна для задоволення власних потреб станції. Очікується, що до вечора АЕС почнуть працювати та видавати електроенергію в мережу, тому скоротиться дефіцит.
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