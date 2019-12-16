Крадіжки у магазині: у Луцьку розшукують ймовірного злодія

Крадіжки у магазині: у Луцьку розшукують ймовірного злодія
Луцькі оперативники встановлюють особу, ймовірно, причетну до вчинення крадіжок з магазинів.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

За цими фактами в Луцькому районному управлінні поліції тривають досудові розслідування, розпочаті за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану.

Правоохоронці звертаються до громадян, яким відома будь-яка інформація про зображену на фото особу, повідомити поліцію за номерами телефонів: 0332-24-22-95, +380970981704, +380997690685 або 102.

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Теги: Луцьк, крадіжки, злодій
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