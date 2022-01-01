У районах Луцька, де є водопостачання, можуть бути перебої протягом дня

У Луцьку Дубнівський та Гнідавський водозабір під напругою, однак нестабільною, через що протягом дня можливе призупинення водопостачання.Про це повідомив мер ЛуцькаВін порадив жителям цих районів запастися водою вже зараз.Омелянівський водозабір через нестабільну напругу наразі вимкнений."Очікуємо стабілізацію напруги. У будинках, де є вода, вона доступна до 4-6 поверху. У будинках, де відсутня електроенергія на поверхах вище її немає, оскільки не працюють підйомні станції. Скористайтеся допомогою сусідів та візьміть воду у них", - написав мер.