Курс валют у Луцьку 24 листопада
Сьогодні, 09:32
24 листопада долар продають за 40,34, а купують за 40,25.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро продають за – 41,00.
Щодо польського злотого, то його купують за 8,65, а продають 8,74.
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро продають за – 41,00.
Щодо польського злотого, то його купують за 8,65, а продають 8,74.
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