Курс валют у Луцьку 24 листопада

Курс валют у Луцьку 24 листопада
24 листопада долар продають за 40,34, а купують за 40,25.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро продають за – 41,00.

Щодо польського злотого, то його купують за 8,65, а продають 8,74.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Курс валют, долари, гривня
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Відстоюємо своє». Історії волинських телевізійників, які служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
До кінця дня АЕС почнуть виробляти електроенергію
Сьогодні, 10:21
Яка ситуація із водою, теплом та світлом у Ковелі
Сьогодні, 10:00
Курс валют у Луцьку 24 листопада
Сьогодні, 09:32
З російського полону звільнили 4 волинян
Сьогодні, 09:26
Про ракетні обстріли та авіаудари по України та ситуацію на фронті: зведення Генштабу на ранок 24 листопада
Сьогодні, 09:21
Схожі новини
Курс валют у Луцьку 22 листопада Курс валют у Луцьку 22 листопада
22 листопад, 09:25
Курс валют у Луцьку 21 листопада Курс валют у Луцьку 21 листопада
21 листопад, 09:17
Курс валют у Луцьку 17 листопада Курс валют у Луцьку 17 листопада
17 листопад, 09:26
Курс валют у Луцьку 25 липня Курс валют у Луцьку 25 липня
25 липень, 09:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
До кінця дня АЕС почнуть виробляти електроенергію
Сьогодні, 10:21
 0
Яка ситуація із водою, теплом та світлом у Ковелі
Сьогодні, 10:00
 0
Курс валют у Луцьку 24 листопада
Сьогодні, 09:32
 0
З російського полону звільнили 4 волинян
Сьогодні, 09:26
 0
Про ракетні обстріли та авіаудари по України та ситуацію на фронті: зведення Генштабу на ранок 24 листопада
Сьогодні, 09:21
 0
Медіа
відео
1/8