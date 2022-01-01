Курс валют у Луцьку 24 листопада





Про це



Євро продають за – 41,00.



Щодо польського злотого, то його купують за 8,65, а продають 8,74.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 24 листопада долар продають за 40,34, а купують за 40,25.Про це повідомляє Мінфін.Євро продають за – 41,00.Щодо польського злотого, то його купують за 8,65, а продають 8,74.

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