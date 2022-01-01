Про ракетні обстріли та авіаудари по України та ситуацію на фронті: зведення Генштабу на ранок 24 листопада

Росія упродовж 23 листопада завдала 78 ракетних і 23 авіаударів, а також 70 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по населених пунктах і позиціях Сил оборони.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ зранку 24 листопада.Так, лише під час масованого удару окупанти випустили 67 крилатих ракет та до 10 ударних безпілотників «Ланцет». Українські військові збили 51 ракету та 5 безпілотників. Від обстрілів постраждали столиця, Київська, Вінницька, Львівська, Кіровоградська, Запорізька, Харківська та Донецька області.Натомість українська авіація завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів, їхнього озброєння та військової техніки, а також по 2 позиціях зенітних ракетних комплексів.А підрозділи українських ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження російських солдатів та їхнього озброєння й військової техніки, а також позицію протиповітряної оборони та ще один важливий об’єкт ворога.Сили оборони упродовж 23 листопада відбили 8 атак окупантів на Донеччині: в районах Андріївки, Бахмута, Кліщіївки, Красногорівки, Мар’їнки, Озарянівки, Опитного та Яковлівки.Також російські війська продовжують обстрілювати з артилерії, мінометів і танків на всіх оперативних напрямках, крім Волинського та Поліського. Там зараз немає ознак формування наступальних угруповань ворога.На Сіверському напрямку окупанти вкотре обстріляли прикордоння Чернігівщини (Гай, Хрінівка) та Сумщини (Басівка, Середина Буда і Ясна Поляна). Також росіяни утримують свої війська у Бєлгородській області, періодично окупанти обстрілюють українські позиції на Харківщині.На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обороняється. З танків, мінометів та ствольної артилерії обстріляли Берестове, Вільшану, Вишневе, Кислівку, Крохмальне, Табаївку Харківської області; Макіївку, Новоселівське, Стельмахівку та Площанку Луганської області та Терни, Торське і Ямполівка на Донеччині.На Бахмутському та Авдіївському напрямках окупанти зосереджуються на веденні наступальних дій. Там, зокрема, обстріляли Авдіївку, Бахмут, Мар'їнку, Невельське, Первомайське тощо.На Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни ведуть оборону. Окупанти обстріляли Велику Новосілку, Времівку, Вугледар, Новопіль, Пречистівку і Шахтарське Донецької області та Гуляйполе, Зелений Гай, Дорожнянку, Оріхів, Полтавку, Степногірськ, Темирівку і Червоне Запорізької області.На Криворізькому та Херсонському напрямках окупанти не припиняють артилерійських обстрілів позицій Сил оборони і населених пунктів на правому березі річки Дніпро, ведуть позиційну оборону. Постраждали Херсон, Антонівка, Берислав, Велетенські, Білозерка, Дніпровське, Дудчани, Качкарівка, Новоолександрівка, Понятівка, Станіслав, Токарівка, Широка Балка Херсонської області.За даними Генштабу, в окупованому Криму активно ведуться роботи з виготовлення залізобетонних конструкцій. Готову продукцію вивозять в напрямку міста Армянськ на півострові.А медикам у тимчасово захопленій Горлівці на Донеччині окупанти наказали вилучати документи загиблих «вагнерівців», не проводити судмедекспертизу тіл та пакувати їх у санітарні мішки для транспортування. Куди їх везтимуть, поки невідомо.