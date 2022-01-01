Як безпечно користуватися Bluetooth: поради Держспецзв'язку





Чи може він бути небезпечним,



Періодично з’являються повідомлення про виявлені вразливості Bluetooth, які хакери потенційно можуть використовувати для отримання доступу до пристроїв користувачів, зараження шкідливим програмним забезпеченням чи викрадення даних.



Незважаючи на це, загроза зламу через Bluetooth – низька, і подібні випадки практично не трапляються. У першу чергу – через те, що Bluetooth-з'єднання встановлюється на короткій відстані (до 100 метрів). Тобто зловмисник для здійснення атаки має перебувати зовсім поруч. Вірогідність такого розвитку подій занадто мала.



Щоб посилити безпеку:



- Вчасно встановлюйте на пристрої оновлення.

- Якщо є можливість, встановіть обмеження на автоматичне з’єднання через Bluetooth та підключіть сповіщення про під’єднання нових пристроїв (ці функції шукаємо у Налаштуваннях).

- Вимикайте Bluetooth, коли ним не користуєтеся, особливо в людних місцях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Bluetooth – популярна технологія бездротового зв’язку, присутня сьогодні майже на всіх пристроях. Зараз Bluetooth здебільшого використовують не для передання даних чи файлів, як раніше, а для під’єднання смарт-годинників, бездротових навушників, динаміків або комп’ютерних мишок та інших гаджетів.Чи може він бути небезпечним, відповідають у Держспецзв'язку.Періодично з’являються повідомлення про виявлені вразливості Bluetooth, які хакери потенційно можуть використовувати для отримання доступу до пристроїв користувачів, зараження шкідливим програмним забезпеченням чи викрадення даних.Незважаючи на це, загроза зламу через Bluetooth – низька, і подібні випадки практично не трапляються. У першу чергу – через те, що Bluetooth-з'єднання встановлюється на короткій відстані (до 100 метрів). Тобто зловмисник для здійснення атаки має перебувати зовсім поруч. Вірогідність такого розвитку подій занадто мала.- Вчасно встановлюйте на пристрої оновлення.- Якщо є можливість, встановіть обмеження на автоматичне з’єднання через Bluetooth та підключіть сповіщення про під’єднання нових пристроїв (ці функції шукаємо у Налаштуваннях).- Вимикайте Bluetooth, коли ним не користуєтеся, особливо в людних місцях.

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