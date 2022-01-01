Де в школах України досі вчать російську мову та літературу





Про це у відповідь на запит



Відсутні заклади дошкільної та загальної середньої освіти, у яких навчальний процес здійснюється російською мовою, у таких областях:



- Вінницька,

- Волинська,

- Дніпропетровська,

- Івано-Франківська,

- Київська,

- Львівська,

- Миколаївська,

- Одеська,

- Полтавська,

- Рівненська,

- Сумська,

- Тернопільська,

- Хмельницька,

- Черкаська,

- Чернівецька,

- Чернігівська.



Також у цих областях (крім Одеської) “російську мову” та “російську літературу” не викладають у школах ні як основну навчальну дисципліну, ні як факультатив.



У навчальному закладі Онуфріївської селищної ради Кіровоградській області 111 дітей вивчають російську мову як предмет.



Департамент освіти Одеської області, посилаючись на право вибору індивідуальної освітньої траєкторії (частина 1 статті 53 Закону України “Про освіту”), повідомляє, що в області:



- до основних предметів “російська мова та читання” входять в 1 ЗЗСО приватної форми власності (Одеський приватний навчально-виховний комплекс “Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів “Гармонія-ХХІ століття” Одеської області). Там російську вивчає 10 учнів;



- факультативні заняття з російської мови та літератури відбуваються в 3 школах комунальної форми власності Одеси та 8 закладах загальної середньої освіти приватної форми власності.



У Харківській області відсутні ЗЗСО, де б викладали названі предмети чи проводили навчання російською мовою. Водночас департамент освіти області повідомляє, що “станом на 01.01.2022 кількість закладів дошкільної освіти в Харківській області, в яких освітній процес відбувався російською мовою, становила 21 заклад”.



Щодо Херсонської області, наявна інформація стосується лише обласного центру: міська рада повідомляє, що навчання відбувається українською мовою, мову й літературу країни-агресора не вивчають як предмет.



У Запорізькій області 59 з 67 територіальних громад перебувають під окупацією, що унеможливлює отримання достовірної інформації.



Луганська, Донецька, Закарпатська та Житомирська ОВА не надали інформації.

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