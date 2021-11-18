Яка ситуація із електро- та водопостачанням у Луцьку станом на ранок 24 листопада

Яка ситуація із електро- та водопостачанням у Луцьку станом на ранок 24 листопада
У Луцьку всі котельні, крім котельні по вул. Карбишева заживлені, незабаром тепло буде в квартирах лучан.

Про це написав зранку мер міста Ігор Поліщук.

Підключення котельні по вул. Карбишева триває. Як тільки вона буде заживлена, за кілька годин тепло отримають лучани, що є абонентами цієї котельні.

"Всі водозабори заживлені, основні КНС заживлені. Вода є скрізь", - написав Поліщук.

Протягом вчорашнього вечора та вночі працювала снігоприбиральна й посипальна техніка. Щойно перевіряли стан основних доріг та тротуарів, все нормально. Допрацьовують другорядні вулиці.

"Енергетики працюють та заживлюють в першу чергу критичну інфраструктуру. Окремі мікрорайони міста отримали електроенергію ще вчора ввечері, окремі - сьогодні зранку. Заживлення міста й навколишніх сіл триває", - повідомляє мер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: водозабір, електропостачання, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Відстоюємо своє». Історії волинських телевізійників, які служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
З російського полону звільнили 4 волинян
Сьогодні, 09:26
Про ракетні обстріли та авіаудари по України та ситуацію на фронті: зведення Генштабу на ранок 24 листопада
Сьогодні, 09:21
Яка ситуація із електро- та водопостачанням у Луцьку станом на ранок 24 листопада
Сьогодні, 09:17
Як безпечно користуватися Bluetooth: поради Держспецзв'язку
Сьогодні, 05:00
Де в школах України досі вчать російську мову та літературу
Сьогодні, 02:24
Схожі новини
Яка наразі ситуація із електропостачанням у Луцьку та на Волині Яка наразі ситуація із електропостачанням у Луцьку та на Волині
23 жовтень, 11:38
У Луцьку жителі 8 вулиць залишилися без світла через помилку комунальників. ВІДЕО У Луцьку жителі 8 вулиць залишилися без світла через помилку комунальників. ВІДЕО
18 листопад, 2021, 21:35
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 9 березня. ПЕРЕЛІК Де на Волині та у Луцьку не буде світла 9 березня. ПЕРЕЛІК
08 березень, 2021, 20:00
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 22 лютого Де на Волині та у Луцьку не буде світла 22 лютого
21 лютий, 2021, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
До кінця дня АЕС почнуть виробляти електроенергію
Сьогодні, 10:21
 0
Яка ситуація із водою, теплом та світлом у Ковелі
Сьогодні, 10:00
 0
Курс валют у Луцьку 24 листопада
Сьогодні, 09:32
 0
З російського полону звільнили 4 волинян
Сьогодні, 09:26
 0
Про ракетні обстріли та авіаудари по України та ситуацію на фронті: зведення Генштабу на ранок 24 листопада
Сьогодні, 09:21
 0
Медіа
відео
1/8