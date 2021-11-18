Яка ситуація із електро- та водопостачанням у Луцьку станом на ранок 24 листопада
Сьогодні, 09:17
У Луцьку всі котельні, крім котельні по вул. Карбишева заживлені, незабаром тепло буде в квартирах лучан.
Про це написав зранку мер міста Ігор Поліщук.
Підключення котельні по вул. Карбишева триває. Як тільки вона буде заживлена, за кілька годин тепло отримають лучани, що є абонентами цієї котельні.
"Всі водозабори заживлені, основні КНС заживлені. Вода є скрізь", - написав Поліщук.
Протягом вчорашнього вечора та вночі працювала снігоприбиральна й посипальна техніка. Щойно перевіряли стан основних доріг та тротуарів, все нормально. Допрацьовують другорядні вулиці.
"Енергетики працюють та заживлюють в першу чергу критичну інфраструктуру. Окремі мікрорайони міста отримали електроенергію ще вчора ввечері, окремі - сьогодні зранку. Заживлення міста й навколишніх сіл триває", - повідомляє мер.
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Про це написав зранку мер міста Ігор Поліщук.
Підключення котельні по вул. Карбишева триває. Як тільки вона буде заживлена, за кілька годин тепло отримають лучани, що є абонентами цієї котельні.
"Всі водозабори заживлені, основні КНС заживлені. Вода є скрізь", - написав Поліщук.
Протягом вчорашнього вечора та вночі працювала снігоприбиральна й посипальна техніка. Щойно перевіряли стан основних доріг та тротуарів, все нормально. Допрацьовують другорядні вулиці.
"Енергетики працюють та заживлюють в першу чергу критичну інфраструктуру. Окремі мікрорайони міста отримали електроенергію ще вчора ввечері, окремі - сьогодні зранку. Заживлення міста й навколишніх сіл триває", - повідомляє мер.
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