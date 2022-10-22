Україна повернула з полону 35 захисників: добрі новини від ВолиньPost за 23 листопада

Сьогодні день важко назвати добрим, але позитивні новини все ж були. Ворог продовжує нас залякувати, але українців та українок таки не зламати!Попри відсутність електроенергії, наші журналісти працюють. Тож традиційна підбірка добрих новин – за розкладом.Волинський рибалка похвалився рекордним уловом на озері Світязь.Фотоопублікував у Фейсбук-спільноті Телеканал «Трофей», пише Район.Шацьк.«Осінній бонус 22.10.2022 озеро Світязь 16 з невеличким плюсиком. Швидшої перемоги та миру, щоб була можливість у кожного впіймати свою трофейну рибку. Слава Україні!!!» – йдеться в дописі.Російська Федерація втратила у війні проти України 85 410 військовослужбовців. Загальні бойові втрати РФ із 24.02 до 23.11 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 85 410 (+410) осіб;танків ‒ 2 897 (+2) од,бойових броньованих машин ‒ 5 832 (+5) од,артилерійських систем – 1887 (+5) од,РСЗВ – 395 (+0) од,засобів ППО ‒ 209 (+0) од,літаків – 278 (+0) од,гелікоптерів – 261 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+0),крилатих ракет ‒ 480 (+0),кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 4396 (+3) од,спеціальної техніки ‒ 161 (+0).Міністерство оборони Великої Британії оголосило, що вперше з початку війни надішле в Україну гелікоптери. Міністр оборони Бен Уоллес заявив, що це перший випадок, коли пілотований літак буде відправлено в охоплену війною країну після вторгнення Росії.За даними BBC, йдеться про три гвинтокрили Sea King. Вони призначені для пошуку й порятунку. Перший з них уже прибув в Україну.Підприємицяспівпрацює із волонтерами Нововолинська з 2014 року. Нині відгукнулась на їхню пропозицію та надала цех для пошиття теплого одягу військовим.До роботи залучила 15 своїх працівниць, які працюють на волонтерських засадах.З її слів, в цеху виконують як індивідуальні замовлення військових, так і замовлення для підрозділів. Нині шиють партію одягу – 101 комплект. До нього входять теплі шапки, куртки, бафи та балаклави.Народні депутати зареєстрували проект закону, що має на меті заборонити діяльність Російської православної церкви на території України.У Луцьку затвердили пункти продажу хвойних дерев до різдвяних і новорічних свят. Цьогоріч кількість цих місць скоротили до десяти.Цієї зими дерева до свят лучани зможуть придбати з 15 грудня до 15 січня.Україна 23 листопада змогла провести черговий обмін полоненими. Додому повернулися 36 українців: один цивільний і 35 військових.«Серед звільнених - хлопці, які захищали Маріуполь, були на «Азовсталі», а також нацгвардійці, що були взяті у полон на ЧАЕС у перші дні вторгнення», - повідомив голова ОПЗагалом вдалося звільнити 22 нацгвардійців, 8 прикордонників, 4 бійців ВМС, одного бійця із ЗСУ.