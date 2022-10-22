Україна повернула з полону 35 захисників: добрі новини від ВолиньPost за 23 листопада
23 листопад, 23:50
Сьогодні день важко назвати добрим, але позитивні новини все ж були. Ворог продовжує нас залякувати, але українців та українок таки не зламати!
Попри відсутність електроенергії, наші журналісти працюють. Тож традиційна підбірка добрих новин – за розкладом.
Понад 16 кілограмів: на Волині спіймали щуку-рекордсменку
Волинський рибалка похвалився рекордним уловом на озері Світязь.
Фото Ярослав Міщук опублікував у Фейсбук-спільноті Телеканал «Трофей», пише Район.Шацьк.
«Осінній бонус 22.10.2022 озеро Світязь 16 з невеличким плюсиком. Швидшої перемоги та миру, щоб була можливість у кожного впіймати свою трофейну рибку. Слава Україні!!!» – йдеться в дописі.
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Росія втратила у війні з Україною понад 85 тисяч вояк
Російська Федерація втратила у війні проти України 85 410 військовослужбовців. Загальні бойові втрати РФ із 24.02 до 23.11 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 85 410 (+410) осіб;
танків ‒ 2 897 (+2) од,
бойових броньованих машин ‒ 5 832 (+5) од,
артилерійських систем – 1887 (+5) од,
РСЗВ – 395 (+0) од,
засобів ППО ‒ 209 (+0) од,
літаків – 278 (+0) од,
гелікоптерів – 261 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+0),
крилатих ракет ‒ 480 (+0),
кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4396 (+3) од,
спеціальної техніки ‒ 161 (+0).
Великобританія надішле Україні вертольоти – вперше за час війни
Міністерство оборони Великої Британії оголосило, що вперше з початку війни надішле в Україну гелікоптери. Міністр оборони Бен Уоллес заявив, що це перший випадок, коли пілотований літак буде відправлено в охоплену війною країну після вторгнення Росії.
За даними BBC, йдеться про три гвинтокрили Sea King. Вони призначені для пошуку й порятунку. Перший з них уже прибув в Україну.
У місті на Волині шиють теплі речі для військових. ФОТО.ВІДЕО
Підприємиця Оксана Станицька співпрацює із волонтерами Нововолинська з 2014 року. Нині відгукнулась на їхню пропозицію та надала цех для пошиття теплого одягу військовим.
До роботи залучила 15 своїх працівниць, які працюють на волонтерських засадах.
З її слів, в цеху виконують як індивідуальні замовлення військових, так і замовлення для підрозділів. Нині шиють партію одягу – 101 комплект. До нього входять теплі шапки, куртки, бафи та балаклави.
У Раді зареєстрували законопроект про заборону діяльності МП в Україні
Народні депутати зареєстрували проект закону, що має на меті заборонити діяльність Російської православної церкви на території України.
Де у Луцьку можна буде купити ялинки. ПЕРЕЛІК МІСЦЬ
У Луцьку затвердили пункти продажу хвойних дерев до різдвяних і новорічних свят. Цьогоріч кількість цих місць скоротили до десяти.
Цієї зими дерева до свят лучани зможуть придбати з 15 грудня до 15 січня.
Аби ознайомитись із переліком, натисніть на заголовок
Україна провела обмін полоненими: додому повернули захисників «Азовсталі». ВІДЕО
Україна 23 листопада змогла провести черговий обмін полоненими. Додому повернулися 36 українців: один цивільний і 35 військових.
«Серед звільнених - хлопці, які захищали Маріуполь, були на «Азовсталі», а також нацгвардійці, що були взяті у полон на ЧАЕС у перші дні вторгнення», - повідомив голова ОП Андрій Єрмак.
Загалом вдалося звільнити 22 нацгвардійців, 8 прикордонників, 4 бійців ВМС, одного бійця із ЗСУ.
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Попри відсутність електроенергії, наші журналісти працюють. Тож традиційна підбірка добрих новин – за розкладом.
Понад 16 кілограмів: на Волині спіймали щуку-рекордсменку
Волинський рибалка похвалився рекордним уловом на озері Світязь.
Фото Ярослав Міщук опублікував у Фейсбук-спільноті Телеканал «Трофей», пише Район.Шацьк.
«Осінній бонус 22.10.2022 озеро Світязь 16 з невеличким плюсиком. Швидшої перемоги та миру, щоб була можливість у кожного впіймати свою трофейну рибку. Слава Україні!!!» – йдеться в дописі.
Аби переглянути фото, натисніть на заголовок
Росія втратила у війні з Україною понад 85 тисяч вояк
Російська Федерація втратила у війні проти України 85 410 військовослужбовців. Загальні бойові втрати РФ із 24.02 до 23.11 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 85 410 (+410) осіб;
танків ‒ 2 897 (+2) од,
бойових броньованих машин ‒ 5 832 (+5) од,
артилерійських систем – 1887 (+5) од,
РСЗВ – 395 (+0) од,
засобів ППО ‒ 209 (+0) од,
літаків – 278 (+0) од,
гелікоптерів – 261 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+0),
крилатих ракет ‒ 480 (+0),
кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4396 (+3) од,
спеціальної техніки ‒ 161 (+0).
Великобританія надішле Україні вертольоти – вперше за час війни
Міністерство оборони Великої Британії оголосило, що вперше з початку війни надішле в Україну гелікоптери. Міністр оборони Бен Уоллес заявив, що це перший випадок, коли пілотований літак буде відправлено в охоплену війною країну після вторгнення Росії.
За даними BBC, йдеться про три гвинтокрили Sea King. Вони призначені для пошуку й порятунку. Перший з них уже прибув в Україну.
У місті на Волині шиють теплі речі для військових. ФОТО.ВІДЕО
Підприємиця Оксана Станицька співпрацює із волонтерами Нововолинська з 2014 року. Нині відгукнулась на їхню пропозицію та надала цех для пошиття теплого одягу військовим.
До роботи залучила 15 своїх працівниць, які працюють на волонтерських засадах.
З її слів, в цеху виконують як індивідуальні замовлення військових, так і замовлення для підрозділів. Нині шиють партію одягу – 101 комплект. До нього входять теплі шапки, куртки, бафи та балаклави.
У Раді зареєстрували законопроект про заборону діяльності МП в Україні
Народні депутати зареєстрували проект закону, що має на меті заборонити діяльність Російської православної церкви на території України.
Де у Луцьку можна буде купити ялинки. ПЕРЕЛІК МІСЦЬ
У Луцьку затвердили пункти продажу хвойних дерев до різдвяних і новорічних свят. Цьогоріч кількість цих місць скоротили до десяти.
Цієї зими дерева до свят лучани зможуть придбати з 15 грудня до 15 січня.
Аби ознайомитись із переліком, натисніть на заголовок
Україна провела обмін полоненими: додому повернули захисників «Азовсталі». ВІДЕО
Україна 23 листопада змогла провести черговий обмін полоненими. Додому повернулися 36 українців: один цивільний і 35 військових.
«Серед звільнених - хлопці, які захищали Маріуполь, були на «Азовсталі», а також нацгвардійці, що були взяті у полон на ЧАЕС у перші дні вторгнення», - повідомив голова ОП Андрій Єрмак.
Загалом вдалося звільнити 22 нацгвардійців, 8 прикордонників, 4 бійців ВМС, одного бійця із ЗСУ.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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