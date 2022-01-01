Росія втратила у війні з Україною понад 85 тисяч вояк

Росія втратила у війні з Україною понад 85 тисяч вояк
Російська Федерація втратила у війні проти України 85 410 військовослужбовців.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ із 24.02 до 23.11 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 85 410 (+410) осіб убито;
танків ‒ 2 897 (+2) од,
бойових броньованих машин ‒ 5 832 (+5) од,
артилерійських систем – 1887 (+5) од,
РСЗВ – 395 (+0) од,
засоби ППО ‒ 209 (+0) од,
літаків – 278 (+0) од,
гелікоптерів – 261 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+0),
крилаті ракети ‒ 480 (+0),
кораблі / катери ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4396 (+3) од,
спеціальна техніка ‒ 161 (+0).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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