Росія втратила у війні з Україною понад 85 тисяч вояк





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати РФ із 24.02 до 23.11 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 85 410 (+410) осіб убито;

танків ‒ 2 897 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 5 832 (+5) од,

артилерійських систем – 1887 (+5) од,

РСЗВ – 395 (+0) од,

засоби ППО ‒ 209 (+0) од,

літаків – 278 (+0) од,

гелікоптерів – 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+0),

крилаті ракети ‒ 480 (+0),

кораблі / катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4396 (+3) од,

спеціальна техніка ‒ 161 (+0).



Дані уточнюються.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська Федерація втратила у війні проти України 85 410 військовослужбовців.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати РФ із 24.02 до 23.11 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 85 410 (+410) осіб убито;танків ‒ 2 897 (+2) од,бойових броньованих машин ‒ 5 832 (+5) од,артилерійських систем – 1887 (+5) од,РСЗВ – 395 (+0) од,засоби ППО ‒ 209 (+0) од,літаків – 278 (+0) од,гелікоптерів – 261 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+0),крилаті ракети ‒ 480 (+0),кораблі / катери ‒ 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 4396 (+3) од,спеціальна техніка ‒ 161 (+0).Дані уточнюються.

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