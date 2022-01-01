СБУ знайшла проросійську літературу, мільйони готівки та «сумнівних» громадян РФ у приміщеннях УПЦ МП

СБУ знайшла проросійську літературу, мільйони готівки та «сумнівних» громадян РФ у приміщеннях УПЦ МП
Служба безпеки України завершила контррозвідувальні безпекові заходи, які проводила на територіях Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві, Корецького Свято-Троїцького монастиря та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ на Рівненщині.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У взаємодії зі співробітниками Нацполіції та Нацгвардії було ретельно перевірено понад 350 церковних споруд і 850 осіб.

Понад 50 осіб пройшли поглиблені контррозвідувальні опитування, у тому числі з використанням поліграфа. Серед них були не лише громадяни України, а й іноземці, зокрема громадяни рф, що перебували на території об’єктів.

Деякі з них при перевірці документів надали паспорти та військові квитки СРСР, взагалі не мали оригіналів документів, а лише їх копії, або ж мали паспорти громадян України з ознаками підробки чи пошкодження. Наразі щодо них здійснюється поглиблена перевірка.
СБУ знайшла проросійську літературу, мільйони готівки та «сумнівних» громадян РФ у приміщеннях УПЦ МП

Також на території Києво-Печерської Лаври перебував 32-річний громадянин України. Він може бути причетний до протиправної діяльності в нашій країні проросійського інформаційного агентства «Антван». При цьому він є довіреною особою власника однойменної російської компанії «ANTVAN GROUP» – громадянина РФ Орлова О.В., який володів в Україні низкою земельних ділянок і закладів громадського харчування. Наразі це майно заарештовано у межах кримінального провадження.
СБУ знайшла проросійську літературу, мільйони готівки та «сумнівних» громадян РФ у приміщеннях УПЦ МП

Крім того, у ході безпекових заходів виявлено:

▪️ проросійську літературу, яка використовується під час навчання у семінарії та приходських школах, у тому числі для пропаганди «русского мира»;
СБУ знайшла проросійську літературу, мільйони готівки та «сумнівних» громадян РФ у приміщеннях УПЦ МП

▪️ готівку на загальну суму понад 2 млн грн, більше ніж 100 тис. доларів США та декілька тисяч російських рублів.

Усі матеріали буде передано на відповідні експертні дослідження.
Вказані безпекові заходи відбувалися у межах чинного законодавства.
СБУ знайшла проросійську літературу, мільйони готівки та «сумнівних» громадян РФ у приміщеннях УПЦ МП

Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України.
СБУ знайшла проросійську літературу, мільйони готівки та «сумнівних» громадян РФ у приміщеннях УПЦ МП

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Теги: Росія, Україна, війна, храми, СБУ
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