Понад 16 кілограмів: на Волині спіймали щуку-рекордсменку

Понад 16 кілограмів: на Волині спіймали щуку-рекордсменку
Волинський рибалка похвалився рекордним уловом на озері Світязь.

Фото Ярослав Міщук опублікував у Фейсбук-спільноті Телеканал «Трофей», пише Район.Шацьк.

«Осінній бонус 22.10.2022 озеро Світязь 16 з невеличким плюсиком. Швидшої перемоги та миру, щоб була можливість у кожного впіймати свою трофейну рибку. Слава Україні!!!» – йдеться в дописі.
Понад 16 кілограмів: на Волині спіймали щуку-рекордсменку
Понад 16 кілограмів: на Волині спіймали щуку-рекордсменку
Понад 16 кілограмів: на Волині спіймали щуку-рекордсменку

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Теги: Риболовля
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