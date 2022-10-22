Понад 16 кілограмів: на Волині спіймали щуку-рекордсменку





Фото Ярослав Міщук опублікував у Фейсбук-спільноті Телеканал «Трофей», пише



«Осінній бонус 22.10.2022 озеро Світязь 16 з невеличким плюсиком. Швидшої перемоги та миру, щоб була можливість у кожного впіймати свою трофейну рибку. Слава Україні!!!» – йдеться в дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський рибалка похвалився рекордним уловом на озері Світязь.Фотоопублікував у Фейсбук-спільноті Телеканал «Трофей», пише Район.Шацьк «Осінній бонус 22.10.2022 озеро Світязь 16 з невеличким плюсиком. Швидшої перемоги та миру, щоб була можливість у кожного впіймати свою трофейну рибку. Слава Україні!!!» – йдеться в дописі.

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