Понад 16 кілограмів: на Волині спіймали щуку-рекордсменку
Сьогодні, 09:45
Волинський рибалка похвалився рекордним уловом на озері Світязь.
Фото Ярослав Міщук опублікував у Фейсбук-спільноті Телеканал «Трофей», пише Район.Шацьк.
«Осінній бонус 22.10.2022 озеро Світязь 16 з невеличким плюсиком. Швидшої перемоги та миру, щоб була можливість у кожного впіймати свою трофейну рибку. Слава Україні!!!» – йдеться в дописі.
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Фото Ярослав Міщук опублікував у Фейсбук-спільноті Телеканал «Трофей», пише Район.Шацьк.
«Осінній бонус 22.10.2022 озеро Світязь 16 з невеличким плюсиком. Швидшої перемоги та миру, щоб була можливість у кожного впіймати свою трофейну рибку. Слава Україні!!!» – йдеться в дописі.
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